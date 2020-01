Fortnite Capitolo 2: inizio Stagione 2 annunciato ufficialmente, con fisica tutta nuova

La corsa di Fortnite Capitolo 2 non vuole proprio arrestarsi. A tutto vantaggio degli appassionati videogiocatori, che affollano quotidianamente i server dello shooter online di casa Epic Games. Che siano su PC, console – PS4, Xbox One e Nintendo Switch – o su dispositivi mobile iOS e Android. Il merito va sicuramente non solo alla solidità dell’ampia community ma anche e soprattutto alla lungimiranza del team di sviluppo americano. Lo stesso che a cadenza regolare va ad aggiornare il titolo a colpi di patch, con tanto di attività mai viste prima, sfide da completare, set di missioni e ovviamente ricompense – tra skin e oggetti speciali. Non mancano neppure crossover di assoluto richiamo, come ad esempio quello recentissimo con Star Wars per celebrare l’uscita di Episodio IX nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Archiviate poi le speciali missioni natalizie, ora il popolo di Fortnite Capitolo 2 guarda al futuro. E in particolare alla Stagione 2, inizialmente prevista nel mese di dicembre e ora finalmente provvista di una data di inizio ufficiale. Come comunicato dalla stessa Epic Games sul sito del gioco, la seconda stagione del secondo capitolo prenderà allora vita a partire dal prossimo 20 febbraio. Contemporaneamente, il Battle Royale più celebre di sempre accoglierà pure l’aggiornamento 11.50.

Fortnite Capitolo 2: le novità della Stagione 2

Un aggiornamento, questo, particolarmente importante e sostanzioso. Il 20 febbraio, che cade di giovedì, assisteremo infatti anche al lancio di una delle novità più importanti mai introdotte nella longeva storia dello sparatutto, lanciato nel 2017. Si tratta del passaggio ad un motore fisico tutto nuovo, chiamato Chaos e strettamente legato alle feature dell’Unreal Engine, motore grafico proprietario di Epic.

La gestione della fisica sarà quindi differente e andrà ad impattare inevitabilmente sul gameplay di Fortnite Battaglia Reale – così come su quello delle altre modalità. Non a caso, gli sviluppatori hanno ritardato l’inizio della Stagione 2, cercando di bilanciare al meglio il Chaos, avviando pure dei test con un ristretto gruppo di utenti. Dovremo attendere poco meno di un mese per scoprire se il tutto funzionerà a dovere oppure no. Voi per ora cosa ne pensate, siete eccitati per questa novità? Scatenatevi nei commenti poco più in basso! Non solo, vi invitiamo a partecipare alla grande community italiana dedicata allo shooter su Facebook, Fortnite Italia Group.