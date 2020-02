Riparazioni fuori garanzia per Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite: tutti i prezzi da annotare

Ci sono alcune indicazioni molto interessanti che potrebbero fare la differenza per gli utenti in possesso di un Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. Soprattutto in riferimento a coloro che sono andati incontro ad anomalie non coperte dalla garanzia. Dopo aver analizzato alcuni malfunzionamenti legati a malfunzionamenti legati alla sfera software, come avrete notato attraverso uno dei nostri ultimi report in merito, oggi tocca andare oltre ed esaminare contesti più specifici come si potrà notare.

Costi riparazioni fuori garanzia per Huawei P20 Pro

Analizzando ad esempio il caso di Huawei P20 Pro, è possibile portare alla vostra attenzione oggi 4 gennaio il punto in merito alle riparazioni fuori garanzia. Come si potrà notare tramite l’apposita pagina, la sostituzione della batteria in questo momento richiede agli utenti un esborso di 46 euro, mentre quello della back cover ci farà arrivare a 97 euro. Ancora, quello dello schermo comporta una spesa di 243 euro. La scheda logica, infine, richiede uno sconto 511 euro.

Le riparazioni per Huawei P20 fuori garanzia

Come stanno le cose con un altro esponente di questa famiglia? Chi si ritrova con un Huawei P20, dovrà spendere 46 euro per sostituire la batteria. Il cambio della back cover, invece, costa 76 euro, mentre quello del display arriva a 132 euro. Infine, se volete cambiare scheda logica, il tutto vi costerà 405 euro. Fate attenzione, perché anche qui avete a disposizione una pagina con maggiori dettagli ufficiali in merito.

Tutti i costi richiesti con Huawei P20 Lite

Infine, nel caso in cui abbiate scelto di puntare su un Huawei P20 Lite, abbiamo il cambio della batteria che costa 44 euro, quello della back cover 50 euro. A chiudere, troviamo la sostituzione del display a 98 euro e quello della scheda logica a 281 euro. Per maggiori informazioni, vi rimando alla pagina specifica anche in questo particolare frangente.