Di nuovo attuali i problemi per Huawei P20 Pro con sblocco tramite impronta

Tocca parlare nuovamente di un problema che sembrava ormai archiviato con Huawei P20 Pro e che, a quanto pare, è più attuale che mai. Mi riferisco allo sblocco del display tramite impronte digitali, di cui si parla da tempo a causa di bug che portano gli utenti non solo a non essere più riconosciuti dall’apposito lettore, ma addirittura a non poter registrare una nuova impronta. L’ultimo report in merito risale a fine 2019, ma oggi 31 gennaio ho ritenuto necessario tornare sull’argomento.

I riscontri del produttore ad inizio 2020 su Huawei P20 Pro

Di recente sono nuovamente aumentate le segnalazioni da parte di possessori di un Huawei P20 Pro che riscontrano l’anomalia descritta in precedenza. L’assistenza spesso e volentieri consiglia di effettuare un ripristino in casi simili, al punto che le “vittime” si stanno chiedendo se valga la pena seguire questo percorso prima di rivolgersi ad un addetti ai lavori, per consegnare “fisicamente” il proprio smartphone con il difetto descritto.

Sull’argomento ha deciso di intervenire direttamente la divisione italiana, nel tentativo di spiegare alcuni concetti importanti. E questo vale a prescindere dal fatto che disponiate di un Huawei P20 Pro o qualsiasi dispositivo concepito dal produttore asiatico. In particolare, Huawei Italia fa presente che il reset del dispositivo che è stato consigliato è utile per risolvere possibili problemi e bug lato software.

Al contempo, pur trattandosi di un tentativo necessario per isolare eventuali problemi più specifici, la stessa fonte passa eventualmente al piano B, qualora il ripristino non si dovesse rivelare efficace per Huawei P20 Pro. A tal proposito, si fa presente che se la situazione non dovesse risolversi nemmeno dopo quella procedura, lo stesso utente viene invitato a portare il dispositivo in assistenza.

Dritte assistenza con problemi sblocco display per Huawei P20 Pro

In questo senso, si evidenzia che gli utenti possono trovare la lista dei centri nell’apposita pagina fornita dalla divisione italiana. In alternativa, è possibile organizzare un ritiro del dispositivo con corriere direttamente a casa dell’utente che sta richiedendo un intervento per il proprio Huawei P20 Pro, ma in questo caso sarà necessario dapprima registrarsi sul sito Hw-Care. Qualora doveste avere dei dubbi in merito, è possibile trovare il procedimento completo in una pagina specifica del sito Huawei.

Prima di procedere in questa direzione, è opportuno tenere a mente la necessità di effettuare un backup di tutti i dati contenuti all’interno del proprio smartphone, in quanto è lo stesso produttore a sottolineare che durante l’intervento lo stesso Huawei P20 Pro verrà resettato. In questo senso, è possibile utilizzare il programma Hisuite collegando il telefono al pc (qui trovate tutte le informazioni in merito). Qualora abbiate installato un programma di messaggistica come Whatsapp, ricordate di salvare le chat anche dalle impostazioni interne dell’app.

Insomma, attraverso queste dritte dovreste essere in grado di muovervi al meglio in un contesto del genere, anche perché le problematiche inerenti lo sblocco delle impronte tramite Huawei P20 Pro sono ricorrenti. Così come potrebbero esserlo anche con altri device che in questi anni sono stati lanciati sul mercato dal produttore asiatico.