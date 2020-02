PlayStation Now fa tris a febbraio 2020: i nuovi giochi aggiunti su PS4

Con PlayStation Now, Sony ha deciso di offrire ai propri fedelissimi la possibilità di avere a disposizione un grande catalogo di videogiochi, da godersi anche in streaming su PlayStation 4 e PC. Un po’ come ha già fatto – per ora con risultati assai più incoraggianti – la rivale Microsoft con il suo Xbox Game Pass. Sui lidi del colosso giapponese, è quindi possibile provare e giocare fino in fondo oltre 700 titoli legati al catalogo più recente di PS4 o a quelli, ormai classici, di PS3 e PS2, a fronte del pagamento di un abbonamento mensile – a 9,99 euro -, trimestrale – a 24,99 euro – o annuale – al prezzo di 59,99 euro.

E se è vero che attualmente è possibile provare il servizio per 7 giorni grazie ad un trial gratuito – fiondatevi a questo indirizzo per scoprire come fare – e che per il futuro lancio di PS5 a Natale di quest’anno si vocifera di un abbonamento che includa in un’unica soluzione PlayStation Plus e PlayStation Now, allo stesso modo “mamma” Sony continua ad ampliare la line-up in streaming della piattaforma. E lo fa proprio in questi primi giorni di febbraio 2020, mettendo sul piatto tre nuovi videogame, tutti appartenenti al catalogo di PS4 e disponibili per il download dalla giornata di oggi, martedì 4 febbraio – per altro assieme alla nuova Instant Game Collection, in cui troviamo The Sims 4, BioShock The Collection e il bonus per PlayStation VR Firewall Zero Hours.

Si tratta, nello specifico, di LEGO Worlds, The Evil Within e di Cities Skylines (quest’ultimo disponibile fino al 3 agosto 2020). Il primo è un titolo molto simile al fenomeno Minecraft, ambientato però nell’universo dei celebri mattoncini danesi. Il secondo è invece un survival horror plasmato da Shinji Mikami, già autore di Resident Evil. Chiude uno dei più celebri gestionali degli ultimi anni, assai apprezzato su PC e poi sbarcato anche su console in un secondo momento. Cosa ve ne pare della nuova offerta PlayStation Now di febbraio? I giochi scelti da Sony vi convincono? Scatenatevi nei commenti in calce!