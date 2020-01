PlayStation Now torna gratis su PS4: come attivare la prova di 7 giorni

Ormai lo saprete tutti, PlayStation Now è disponibile da qualche tempo anche in Italia, dopo aver infiammato gli animi dei giocatori giapponesi, di quelli americani e di molti Paesi dell’Unione Europea. Il popolo geek italico può allora abbonarsi a questo interessante servizio messo a disposizione da Sony sulla sua console di ultima generazione, quella PlayStation 4 regina del mercato pronta a cedere il passo alla successiva PS5, attesa nel corso delle prossime festività natalizie.

Un servizio, questo PlayStation Now, che permette di pagare un abbonamento mensile – al costo di 9,99 euro -, trimestrale – a 24,99 euro – o annuale – prezzato invece a 59,99 euro – per avere a disposizione una libreria di oltre 700 videogame da giocare sia in streaming che installando il titolo sull’hard disk della propria console. Si tratta di celebri produzioni apparse sulle piattaforme di casa Sony, da quelle più recenti per la console di attuale generazione ai grandi classici per PS3 e PS2 – disponibili sia su PS4 che su Windows PC.

PlayStation Now: attivare (e disattivare) la prova gratuita

Ebbene, se è vero che di recente il colosso nipponico ha corretto i prezzi per le sottoscrizioni verso il basso e che in futuro potremmo assistere al lancio di un’offerta che includa anche PlayStation Plus, è notizia di oggi, 22 gennaio 2020, che è tornata a disposizione per tutti una prova gratuita di sette giorni. Anche per chi si era abbonato in passato e ora vorrebbe dare una seconda opportunità – a costo zero! – alla piattaforma della “grande S”.

Per testare liberamente PlayStation Now per una settimana non dovete fare altro che fiondarvi sul PlayStation Store – da PS4 o PC – e cliccare sulla pagina PS Now: Prova di 7 giorni, disponibile a questo indirizzo. Fatto questo andrete ad aggiungere in via automatica la sottoscrizione alla prova gratis al vostro carrello, attivandola immediatamente dopo aver effettuato l’acquisto – sempre a costo zero, lo ricordiamo. Sony, poi, esplicita le condizioni ufficiali per il trial, sempre sul suo sito istituzionale:

Al termine della prova gratuita, la sottoscrizione verrà convertita in un abbonamento attivo e ti verrà addebitato un costo mensile di 9,99 euro, a meno che il servizio non venga disdetto entro la scadenza indicata. Annullando l’abbonamento, potrai continuare a usufruire della prova fino al termine dei 7 giorni previsti. Una volta terminato il periodo di prova, potrai annullare la sottoscrizione in qualsiasi momento per sospendere il servizio al termine del mese in corso. Per accedere alla prova gratuita, è necessario registrare sull’account una carta di pagamento o un conto PayPal.

Se non desiderate procedere con l’abbonamento dopo i sette giorni di prova previsti, potrete quindi disattivare il rinnovo automatico accedendo alla pagina Gestione Account: qui andate sulla voce PS Now e cliccate su “Abbonamento” e “Disattiva Rinnovo Automatico”.