Incredibili novità per PS Plus e PS Now: unico abbonamento con l’uscita di PS5?

I fedelissimi Sony conoscono bene i vantaggi di PS Plus. Con l’abbonamento al servizio messo a punto dalla compagnia giapponese, tutti gli utenti PlayStation 4 possono infatti godersi i propri titoli preferiti in multiplayer online, avere accesso a spazio aggiuntivo per i propri salvataggi in Cloud, sfruttare sconti esclusivi per l’acquisto di giochi in digitale e soprattutto essere omaggiati con due videogame gratuiti ogni mese. Da scaricare quindi senza costi aggiuntivi dal PlayStation Store sui propri hard disk, così da arricchire una Instant Game Collection inevitabilmente crescente.

Di recente, poi, la “grande S” del gaming ha messo a disposizione del popolo geek italiano anche il PS Now, vale a dire un servizio che, sempre pagando un abbonamento, permette di accedere ad un catalogo di titoli “a noleggio”, sia in streaming che in versione digitale. E che coprono la line-up di PS4, PS3 e addirittura dell’indimenticabile PS2. Se la rivale Microsoft ha però racchiuso le due controparti Xbox Game Pass e Xbox LIVE Gold in un unico pacchetto – chiamato Xbox Game Pass Ultimate -, permettendo all’utenza di scegliere la soluzione più idonea ai propri gusti e alle proprie tasche, lo stesso non è avvenuto per il colosso dagli occhi a mandorla, che richiede ancora obbligatoriamente due sottoscrizioni separate.

PS Plus e Now con un unico abbonamento: parola agli analisti

Una situazione che nel 2020 potrebbe andare a cambiare, almeno a sentire l’analisi apparsa sul portale GamesIndustry a firma di Dr. Serkan Toto, CEO dell’agenzia di consulenza Kantan Games. Stando all’analista, nel corso dell’anno e probabilmente con l’uscita di PlayStation 5 sugli scaffali di tutto il mondo, Sony andrà a rilasciare un abbonamento unico, che possa comprendere tutti i vantaggi di PS Plus e di PS Now in un solo golosissimo pacchetto. Nessun accenno al prezzo, che dovrebbe però essere inferiore a quello dei due abbonamenti combinati, proprio per incentivare gli acquisti da parte degli appassionati e dei semplici curiosi.

Per ora, PlayStation Plus viene offerto nei tagli mensile (8,99 euro), trimestrale (24,99 euro) e annuale (59,99 euro), mentre PlayStation Now in formato mensile (9,99 euro), trimestrale (24,99 euro) e annuale (59,99 euro). A voi piacerebbe vederli in un unica soluzione ad un prezzo competitivo? Nel frattempo, sono stati svelati i giochi PS Plus di gennaio 2020: fiondatevi sul nostro articolo dedicato per scoprirli subito!