Playstation Plus e PS Now presto si uniranno nel nuovo progetto Spartacus, che dovrebbe rappresentare la risposta al Game Pass di Microsoft. Come riportato su ‘reddit.com‘, Jeff Grub aveva fatto sapere che per la fine di febbraio ci sarebbe verificata una tappa fondamentale nel team di Spartacus che avrebbe portato ad una fase seguente del progetto, in attesa del lancio ufficiale. Le indiscrezioni sembrano essersi rivelate giuste, dal momento che qualcosa sta veramente succedendo (i rumors riportati da Jeff Grub erano fondati, come ormai avrete tutti compreso).

Alcuni abbonati a PlayStation Now hanno fatto sapere che il proprio abbonamento ha cambiato nome, essendo adesso riconosciuta come una sottoscrizione a PlayStation Plus. La convergenza tra le due piattaforme pare ormai prossima al suo compimento, anche se, almeno per adesso, PS Now non presenta le funzioni di Playstation Plus, ma consente solo l’accesso al catalogo dei giochi in cloud offerti dall’azienda nipponica (potrebbe essere questione di poco tempo prima che il vincolo in questione decada, abbiate fede). Spartacus potrebbe andare oltre questi limiti con l’erogazione di un unico servizio, che includerà giochi mensili, accesso all’online (con tutti i vantaggi associati alla cosa), cloud gaming, speciali promozioni e perk secondari (con tre diversi tier di abbonamento per rispondere alle esigenze dei singoli utenti), in modo che non manchi proprio niente agli abbonati.

Playstation Plus e PS Now sono ormai prossimi alla fusione nel comune progetto Spartacus, che potrebbe rappresentare una chiave di svolta importanti per i tanti abbonati ai due servizi separati (non vediamo l’ora che questa fusione abbia effettivamente compimento, come immaginiamo per i nostri lettori). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com