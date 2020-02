Un mese cruciale per MIUI 11 su Xiaomi: altre due novità dal 3 febbraio

Ci apprestiamo a vivere un mese davvero caldo ed importante per quanto riguarda la distribuzione dell’aggiornamento impostato sulla MIUI 11 per gli smartphone Xiaomi, se pensiamo al fatto che da oggi 3 febbraio possiamo analizzare altre due aggiunte al blocco di ROM disponibili in giro per il mondo. Dopo il punto della situazione portato alla vostra attenzione nello scorcio iniziale di questo 2020, dunque, bisogna capire in quale direzione stia andando lo sviluppo del pacchetto software.

Due nuovi Xiaomi con ROM MIUI 11 fresche

In particolare, come riporta Gizchina, da questo momento dobbiamo prendere in considerazione due nuovi pacchetti software per quanto concerne modelli come Mi MIX 2S e Redmi 8A. Si tratta dell’ennesimo segnale che giunge dal mondo Xiaomi sul fatto che lo sviluppo e la distribuzione di MIUI 11 stia andando avanti senza intoppi, a maggior ragione se pensiamo al fatto che in questi mesi coi vari inclusi nel programma non siano stati segnalati particolari problemi e bug.

Provando a scendere in dettagli, con lo Xiaomi Mi Mix 2S abbiamo la V11.0.3.0.PDGMIXM (Global) e V11.0.3.0.PDGCNXM (China). Per quanto riguarda Redmi 8A, invece, abbiamo V11.0.2.0.PCPEUXM (EEA), V11.0.4.0.PCPMIXM (Global) e V11.0.7.0.PCPCNXM (China). Insomma, una pioggia di rilasci, in attesa che tutti possano testare l’aggiornamento in Italia, facendo emergere in questo modo punti di forza e di debolezza direttamente sul campo, con la vera prova del nove per Xiaomi e per i suoi aggiornamenti.

Avete già provato il pacchetto software in questione sul vostro smartphone Xiaomi negli ultimi tempi? Qual è il vostro giudizio sulla MIUI 11? Riportateci pure la vostra esperienza, mettendo in evidenza il nome del modello e la versione dell’aggiornamento, in attesa che tutti siano abilitati a portare a termine un download destinato a fare la differenza per questi dispositivi oggi 3 febbraio in Italia.