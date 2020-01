Più di 20 smartphone Xiaomi verso MIUI 11: China closed beta tanto diffusa da questo weekend

Ancora notizie particolarmente incoraggianti oggi 19 gennaio per gli utenti che dispongono di uno smartphone Xiaomi, sulla carta compatibile con l’aggiornamento Android 10 e focalizzato su MIUI 11. Dopo il report di alcuni giorni fa, infatti, è possibile soffermarsi questa domenica su una lista comprensiva di oltre venti device, per i quali possiamo parlare una volta per tutte di rilascio della China beta closed. Un segnale concreto sul fatto che il firmware stabile sia molto vicino anche qui da noi.

Tutti gli Xiaomi con la China beta closed dal 19 gennaio

Passando a questioni più concrete, grazie ai colleghi di gizchina possiamo esaminare la lista completa degli smartphone Xiaomi che hanno fatto questo step, prendendo in esame anche le new entry. Si parla a tal proposito di Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7/7S, Redmi Note 5/5 Pro, Redmi K20/Xiaomi Mi 9T, Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro, Redmi K30 4G, Xiaomi Mi 9, Xiaomi Mi 9 Pro 5G, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 EE, Xiaomi Mi 8 UD, Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 SE.

Rispetto ai primi riscontri ottenuti sul tema, l’elenco è stato ampiamente allargato di recente, includendo anche Xiaomi Mi 6, Xiaomi Mi 6X, Xiaomi Mi MIX 3, Xiaomi Mi MIX 2S, Xiaomi Mi MIX 2, Xiaomi Mi CC9/9 Lite, Xiaomi Mi CC9e, Xiaomi Mi Max 3 e Xiaomi Mi Note 3. Come accennato in precedenza, bisogna tenere a mente che questi pacchetti software potrebbero contenere ancora bug e malfunzionamenti vari, ragion per cui dovrete tenere gli occhi aperti. A maggior ragione, visto che sono disponibili con relativi link al download.

Ad oggi, non sappiamo altro, ma queste notizie che investono il mondo Xiaomi ci dicono che si lavori senza sosta per rendere disponibile l’aggiornamento con Android 10 e MIUI 11 nel più breve tempo possibile agli utenti. Che idea vi siete fatti sulla China closed beta?