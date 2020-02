Sviluppo promosso per il Samsung Galaxy S8, ma su Android 10 c’è un’altra smentita

Ci siamo appena messi alle spalle un mese decisamente caotico per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8. Lo smartphone coreano, infatti, è stato al centro di nuovi rumors per quanto riguarda il possibile matrimonio con l’aggiornamento Android 10, senza dimenticare l’avvio della distribuzione di una patch solo sulla carta secondaria come avrete notato dai nostri report. Come stanno le cose e in quale direzione stiamo andando? Proviamo a fare il punto della situazione.

Tra Android 10 e patch gennaio per il Samsung Galaxy S8

Provando ad analizzare la situazione più da vicino, emerge che l’impatto dell’ultimo firmware è stato più che positivo per il Samsung Galaxy S8. Mi riferisco sia alle prestazioni generali del device, sia alla durata della batteria. Dando uno sguardo ad alcuni feedback disponibili sul web, infatti, emerge che l’autonomia abbia fatto dei passi in avanti tutto sommato apprezzabili nelle ultime settimane. Staremo a vedere come andranno le cose a medio termine, con la piena distribuzione del pacchetto software.

Per quanto riguarda la compatibilità tra il Samsung Galaxy S8 e l’aggiornamento Android 10, importanti riscontri arrivano da una fonte autorevole come The Android Soul. Nello specifico, viene evidenziato che lo smartphone abbia ormai più di due anni, il che significa che ha già ricevuto due aggiornamenti del sistema operativo passando ad Android Pie e Android Nougat. La normale politica di questo brand prevede che non siano più idonei per il prossimo upgrade “major”.

Insomma, non ci sono i presupposto per considerare il Samsung Galaxy S8 idoneo a ricevere Android 10. Tuttavia, il device continuerà a ricevere segnali mensili tramite le patch di sicurezza, con rilasci regolari. Staremo a vedere come andranno le cose nel corso delle prossime settimane, stando ai riscontri da parte del pubblico.