Profumo di Android 10 per Samsung Galaxy S8 e Note 8, ma tramite LineageOS 17.1

Non sarà propriamente la stessa cosa, ma i Samsung Galaxy S8 e Note 8 possono vantare la ricezione di Android 10, anche se per via indiretta, a seguito della disponibilità della LineageOS 17.1, che ricordiamo essere una custom ROM, e non avere niente a che fare con i firmware originali del produttore asiatico. Sembra essere ormai assodato che il trio di device citati in apertura di articolo non riceveranno mai l’ultima major-release dell’OS mobile di Google, almeno direttamente dall’OEM. Se è vero che la speranza è l’ultima a morire, lo è altrettanto il dover guardare in faccia la realtà, e quindi accettarla, anche quando può essere un boccone amaro da digerire come in questo caso.

In fondo i Samsung Galaxy S8 e Note 8 non sono poi così vecchi, ed hanno ancora qualcosa da offrire senza dubbio. Ecco perché provare ad installarci sopra la LineageOS 17.1, un software non ufficiale, lo ripetiamo, ma comunque basato su Android 10, che altrimenti non potreste mai provare nell’ambito dei vostri dispositivi (a meno che non decidiate di cambiare smartphone). La ROM cucinata è stata implementata per i modelli SM-G950F, SM-G955F e SM-N950F, corrispondenti alle versione italiane dei Samsung Galaxy S8, S8 Plus e Note 8. In ogni caso, precisiamo che l’installazione della LineageOS 17.1 comporterà la perdita della garanzia, che potrebbe anche essere già scaduta data l’età dei dispositivi, e di alcune funzioni, tra cui Samsung Pay, volendovi fare un esempio pratico.

Lo sviluppo è appena agli inizi, quindi potreste incappare anche in qualche bug (ve lo diciamo per prepararvi), come l’impossibilità di collegamento con alcuni modelli di cuffie Bluetooth. Siete comunque convinti a procedere? Questo è il link per il download della LineageOS 17.1 per il download sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus, e questo per il Note 8. Fateci sapere come vi trovate.