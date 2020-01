Anche sul Samsung Galaxy S20 impatterà il coronavirus? Solo di striscio

Tutta la serie Samsung Galaxy S20 è prossima alla sua presentazione che avverrà il giorno 11 febbraio, mentre nelle ultime ore è giunta conferma del via definitivo alla vendite il 6 marzo. Il tanto chiacchierato quanto preoccupante coronavirus impatterà su un’uscita hardware di così importante rilievo?

Sulla vendita effettiva dei Samsung Galay S20, in ognuna delle rispettive varianti standard, Plus e Ultra, la pandemia partita in Cina non dovrebbe sortire alcun effetto negativo. Chiaro che la produzione dei nuovi smartphone sia partita già tempo fa e dunque, nei magazzini, ci siano già scorte importanti per la nuova generazione di top di gamma. Il blocco di eventuali catene di montaggio in stabilimenti asiatici (come potrebbe avvenire per la produzione Foxconn del prossimo iPhone 9) semmai potrebbe impattare in un secondo momento sulla disponibilità sui telefoni. Chiaro come si speri che la diffusione del virus rientri prima di questo momento.

Eppure sarà subito tangibile un effetto indesiderato del coronavirus sui Samsung Galaxy S20. Come riporta anche PhoneArena il venditore MobileFun di accessori di qualsiasi tipo come cover, auricolari, vetri protettivi per i nuovi smartphone annuncia delle criticità per i prodotti dedicati alle imminenti ammiraglie. Più di qualche fornitore di questa merce è del tutto o parzialmente bloccato in questo momento proprio a causa delle misure a contrasto della diffusione del virus e le prime consegne di materiale ad hoc inizialmente previste per fine febbraio potrebbero tardare anche per settimane.

Insomma i primissimi fan dei Samsung Galaxy S20 dovrebbero vedere mantenuta la promessa di avere tra le mani il loro smartphone preferito dal 6 marzo ma potrebbero non essere in grado di proteggerlo con cover e magari utilizzarlo pure con accessori di terze parti per un po’ di tempo. Naturalmente la situazione è in continuo divenir e si spera volga al meglio in breve tempo nell’ottica di uno stop all’avanzata del virus.