Poco più di un mese per il Samsung Galaxy S20 in Italia: la nuova data di uscita

Siamo sempre più vicini all’appuntamento con il quale verrà svelato una volta per tutte il Samsung Galaxy S20 al pubblico di tutto il mondo, insieme agli altri modelli che faranno parte di questa famiglia. Nel corso delle ultime ore ci siamo soffermati su ulteriori indiscrezioni inerenti la scheda tecnica del top di gamma Android 2020, con un focus inevitabile sulla batteria, come da tradizione uno dei piatti forti per questo brand. Oggi 31 gennaio, però, tocca concentrarsi sulla probabile data di uscita di questi modelli qui in Italia.

Cosa aspettarsi sulla data di uscita del Samsung Galaxy S20 in Italia

Grazie ad alcune voci riportate da SamMobile, infatti, sappiamo che con ogni probabilità dovremo attendere poco più di un mese per toccare con mano il Samsung Galaxy S20 nel nostro Paese. Nello specifico, pur circoscrivendo il discorso al mercato USA, sembrerebbe che il tanto atteso appuntamento possa essere fissato entro la prima settimana di marzo, a pochi giorni dalla presentazione ufficiale dei modelli in questione.

La storia recente di questo produttore ci insegna che non dovrebbe esserci differenza tra i vari mercati sotto questo punto di vista, motivo per il quale ci sono tante buone ragioni per credere che il Samsung Galaxy S20 possa essere lanciato anche in Italia nel medesimo periodo. Se non addirittura proprio il 6 marzo, come si vocifera questo venerdì a proposito degli USA. Di sicuro, tra le tante date circolate nel corso delle ultime settimane, questa è la più autorevole.

Staremo a vedere quali saranno i prossimi rumors inerenti il Samsung Galaxy S20, soprattutto per quanto riguarda i prezzi delle diverse versioni che avremo modo di toccare con mano qui in Italia. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista? Fatecelo sapere qui di seguito con le vostre impressioni.