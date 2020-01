Nuovo evento per Borderlands 3: data e contenuti di Rare Chest Riches

Disponibile dallo scorso settembre, Borderlands 3 non rappresenta solo un ottimo e frenetico sparatutto da giocare in cooperativa su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche il terzo capitolo di una saga shooter particolarmente apprezzata dalla critica e dalla community di appassionati – fiondatevi a questo indirizzo per la nostra recensione. Non solo per il suo gameplay, che consente a quattro utenti di affrontare insieme un’avventura ironica, intensa e ricchissima di armi e strumenti di morte assortiti, ma anche per uno stile inarrivabile, che si esprime in una direzione artistica sopra le righe e in una sceneggiatura “fuori di testa” in linea con la visione dei talentuosi sviluppatori di Gearbox Software.

E se è vero che il titolo è ancora giocatissimo, oggi il team di sviluppo e il publisher 2K Games hanno ben pensato di fare la gioia dei suoi fan, andando ad annunciare un nuovo evento che cercherà di intrattenere i player da ogni parte del mondo e di variare la formula di gioco. Il prossimo evento di Borderlands 3 prende il nome di Rare Chest Riches e parità domani, venerdì 31 gennaio alle ore 18:00 – orario italiano – su ogni piattaforma supportata.

La prossima attività messa a punto da Gearbox Software andrà quindi a sostituite Farming Frenzy, appena conclusosi, permettendo agli utenti di ottenere ricchi bottini sia giocando che osservando in streaming il terzo capitolo regolare di Borderlands. La conclusione è fissata per il 13 febbraio 2020, e per tutta la durata dell’evento verranno aumentati i bottini rari, dando quindi una possibilità maggiore di trovare bottini leggendari. Questo avverrà anche quando vedrete uno stramer di Twitch aprire una cassa rara, solo se avrete entrambi la ECHOcast Twitch Extension attiva. Ogni ricompensa ottenuta guardando una partita in stream, sarà disponibile per il riscatto nella mailbox in-game quando andremo ad accedere a Borderlands 3.

Offerta Borderlands 3 - PlayStation 4 L’edizione standard di Borderlands 3 include il gioco base. Bonus...

Nuovi Pianeti: Decolla da Pandora alla volta di nuovi pianeti da...

Vi ricordiamo ancora una volta che Rare Chest Riches comincerà venerdì 31 gennaio alle 18:00 e terminerà giovedì 13 febbraio alle 17:59. Avete già lucidato il vostro arsenale?