Vendetta dei Cartelli in Borderlands 3: tutte le novità ufficiali dell’evento a tempo

In passato attesissimo da milioni di videogiocatori là fuori, Borderlands 3 rappresenta una delle esperienze sparacchine più frenetiche e divertenti dell’attuale generazione del gaming. Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il terzo capitolo della saga FPS di casa Gearbox Software sa differenziarsi dalla massa non solo per la possibilità di vivere l’intera avventura al fianco di altri tre utenti in cooperativa online, ma anche per la sua narrazione sfrontata e irriverente, senza dimenticare l’incredibile quantità di armi da poter “lootare” e personalizzare, e l’ironia di fondo che caratterizza l’intera produzione.

E se è vero che i server di gioco sono ancora piuttosto affollati su un po’ tutte le piattaforme di riferimento, il merito va senza ombra di dubbio al team di sviluppo americano, che continua a supportare la sua ultima fatica poligonale a colpi di DLC e di eventi speciali a tempo, che puntano ad arricchire un titolo già di per sé densissimo di cose da fare e di avversari da abbattere in un turbinio di scontri, pallottole e potenziamenti. L’ultimo fa rima con Vendetta dei Cartelli, che andrà ad accompagnare la nuova Modalità Caos 2.0 di Borderlands 3. E per cui i ragazzi di Gearbox hanno appena svelato tutti i contenuti in un comunicato ufficiale.

Borderlands 3: Vendetta dei Cartelli, durata e ricompense

Prima di tutto la durata: sappiamo che l’evento Vendetta dei Cartelli si terrà nel gioco da domani, 23 aprile, fino al 4 giugno di quest’anno. Metterà a disposizione degli appassionati una nuova area di gioco, nemici inediti, del bottino leggendario e naturalmente sfide mai viste prima nel terzo episodio canonico di Borderlands. In particolare, al centro di quest evento vi sarà Villa Violetta, vale a dire una mappa in cui i giocatori dovranno affrontare avversari appartenenti a tre diverse fazioni, ovvero i cyborg CryptoSec, le Estremità Bruciate e i Violinquenti. A seguire, poi, potete consultare l’elenco delle ricompense utili a personalizzare i Cacciatori della Cripta, e che possono essere ottenute completando un determinato numero di sfide a tempo proposte:

3 sfide: Skin dispositivo ECHO “Grafica VECH-toriale”

6 sfide: Ciondolo arma ” Fuoristrada retrò”

10 sfide: Decorazione stanza ” Firewall incorniciato”

14 sfide: Testa cacciatore della Cripta “Hotline Pandora”

18 sfide: Skin cacciatore della Cripta “Morte per filigradi”

Cosa ne pensate, avete voglia di tornare a mettere alla prova il vostro arsenale nelle arene di Borderlands 3 grazie all’evento Vendetta dei Cartelli?