Cos’è e come funziona Twitch Prime

Twitch è la piattaforma più famosa al mondo per il game streaming, con tutti i migliori canali dei gamer più apprezzati del settore. Per rendere il servizio ancora più esclusivo basta sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime, all’interno del quale è incluso anche Twitch Prime, un account premium con tantissimi vantaggi e opzioni aggiuntive. Vediamo come funziona Twitch Prime, quanto costa e quali benefici mette a disposizione per seguire i propri streamer di gaming preferiti.

Cos’è Twitch Prime

Twitch Prime è il servizio esclusivo per gli appassionati di videogiochi, il profilo premium per la piattaforma di streaming Twitch, un canale tematico multimediale oggi di proprietà di Amazon, proposto dall’azienda americana all’interno del pacchetto dell’abbonamento Prime. Dopo l’iscrizione è possibile accedere creando un profilo personalizzato, basta collegare l’account Amazon Prime con Twitch per usufruire di tutti i vantaggi del servizio.

Si tratta in particolare di un abbonamento mensile, da rinnovare ogni volta con opzione di disdetta gratuita, per ottenere una serie di funzionalità aggiuntive come premi e giochi bonus. In questo modo è possibile migliorare l’esperienza base di Twitch, piattaforma nata nel 2007 con milioni di utenti e acquisita da Amazon nel 2014, dove è possibile seguire gli streamer di gaming preferiti. Su Twitch si possono aprire chat con i gamer, creare un proprio canale personale, oppure supportare gli streamer con abbonamenti o donazioni.

Quali vantaggi offre Twitch Prime

Nella versione di base, Twitch è un servizio gratuito, quindi chiunque può registrarsi e iniziare a usare le funzionalità della piattaforma di game streaming. Tuttavia, è presente anche un’opzione a pagamento, Twitch Prime, proposta da Amazon all’interno del servizio Prime per i clienti premium, con cui è possibile beneficiare di alcuni vantaggi. Ad esempio, ogni mese si riceve un abbonamento per un canale Twitch, da utilizzare in base alle proprie preferenze senza nessuna limitazione, per seguire il proprio streamer preferito gratuitamente.

L’abbonamento a pagamento consente di sbloccare tutte le funzionalità speciali del canale, come le chat dal vivo. Inoltre, il servizio Twitch Prime mette a disposizione alcuni giochi gratis, 3 copie delle ricompense da regalare agli utenti della piattaforma e messaggi personalizzati nelle chat, con emoticon, stemmi e colorazioni differenti per rendere la propria firma inconfondibile. In più, se sei uno streamer e hai un canale Twitch, puoi archiviare i video fino a 60 giorni, invece dei tradizionali 14 giorni del pacchetto di base, senza pagare nessun costo aggiuntivo.

Da non sottovalutare è anche l’assenza della pubblicità, un vantaggio decisamente importante quando si passano alcune ore davanti al display, senza contare che non vengono applicate penalizzazioni ai titolari dei canali. La piattaforma, infatti, prevede un pagamento agli streamer Twitch basato sulle visual degli annunci pubblicitari, tuttavia quando vengono eliminati negli account Twitch Prime, le entrate dello streamer non sono compromesse.

Come abbonarsi a Twitch Prime

Twitch Prime Amazon è disponibile in oltre 200 paesi del mondo, tra cui l’Italia, ed è incluso all’interno del servizio Prime. Per accedere al servizio bisogna dunque avere un account gratuito Twitch e un abbonamento Amazon Prime, dopodiché è necessario collegare i due profili. Per farlo basta accedere alla piattaforma Twitch, entrare nelle impostazioni dell’account personale, selezionare la voce Amazon e cliccare su connetti, per inserire tutti dati del profilo Amazon Prime e finalizzare la connessione tra i due servizi.

Quanto costa Twitch Prime

I prezzi dell’abbonamento Twitch Prime sono quelli previsti per il pacchetto Prime, il servizio esclusivo di Amazon per i clienti premium. Il costo è quindi pari a 3,99 euro al mese, oppure, per chi preferisce il pagamento annuale, è possibile usufruire di un prezzo agevolato di 36 euro, con uno sconto sulla tariffa integrale del 20%. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento, quindi è possibile cancellare il servizio senza pagare penali o costi aggiuntivi alla scadenza di ogni mensilità.

Twitch Prime: premi e giochi gratis

Come abbiamo visto l’abbonamento a pagamento offre diversi vantaggi, infatti tra i premi Twitch Prime ci sono alcuni giochi gratis proposti da Amazon una volta al mese. In alcuni casi si tratta di giochi completi, mentre in altre circostanze possono essere forniti degli sconti oppure dei contenuti da usare all’interno dei videogiochi, come già successo con gli oggetti di Fortnite. Con l’inizio del 2020 sono stati rilasciati diversi titoli, che vanno ad aggiungersi alle altre risorse disponibili per gli abbonati premium.

Tra i giochi gratis di Twitch Prime 2020 da scaricare a gennaio sono presenti Ape Out, Dandara, Anarcute, Heave Ho, Enter the Gungeon, Wircheye, Gato Roboto, Kingdom: New Lands, Splasher e A Normal Lost Phone. Questi titoli possono essere scaricati dalla piattaforma gratuitamente, alcuni dei quali erano già disponibili da dicembre 2019. Dopodiché esistono dei vantaggi per alcuni giochi popolari, ad esempio collegando l’account Twitch Prime a Fifa 2020, oppure delle estrazioni speciali per titoli come Smite e Hearthstone.

Tutti i vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Essere un abbonato Prime di Amazon mette a disposizione diversi vantaggi, infatti oltre all’account Twitch Prime è possibile usufruire di varie funzionalità e servizi esclusivi. Ad esempio, all’interno di Amazon Prime è presente Amazon Prime Music, il catalogo multimediale per ascoltare la musica in streaming, con oltre 2 milioni di brani e le playlist senza annunci pubblicitari. Inoltre, è compreso anche Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming video on demand con film, serie TV, contenuti originali, documentari e risorse per bambini in qualità Full HD e UHD 4K.

Nel pacchetto Amazon Prime c’è anche l’accesso a Prime Reading, dove scaricare centinaia di e-book per l’eReader Kindle Amazon o il tablet Fire, collegandosi dal web oppure tramite l’app per dispositivi Android e iOS. Tra i vantaggi del servizio Prime ci sono anche le offerte speciali sul portale e-commerce di Amazon, con sconti esclusivi e promozioni a tempo dedicate, il servizio di archiviazione in cloud Amazon Photos, oltre alle consegne veloci e gratuite su più di due milioni di prodotti acquistati all’interno del sito web.