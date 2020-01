Tempo di svendite per Huawei P30 Lite: il prezzo di Amazon più basso di sempre il 29 gennaio

Un’occasione che proprio non potete perdere quella di oggi 29 gennaio, nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare un Huawei P30 Lite. Dopo aver fatto il punto della situazione ad inizio settimana a proposito delle offerte Amazon, infatti, questo mercoledì stiamo assistendo ad un ulteriore aggiornamento del prezzo più basso per il popolare dispositivo Android. Proviamo dunque ad analizzare tutti i dettagli di una promozione che potrebbe fare la differenza per i potenziali acquirenti del prodotto.

Prezzo abbassato per Huawei P30 Lite su Amazon il 29 gennaio

Qualora abbiate intenzione di acquistare un Huawei P30 Lite, infatti, occorre tenere in considerazione che al momento della pubblicazione del nostro articolo sia possibile acquistare il dispositivo con un esborso pari a poco più di 200 euro. A conti fatti, è senza ombra di dubbio il prezzo più basso di sempre che Amazon abbia applicato a questo modello. Non è un caso che la promozione rischia davvero di andare sold out nel giro di pochi minuti, considerando anche l’elevata domanda che c’è in Italia per il device.

Uno scenario interessante per i potenziali acquirenti del modello, a maggior ragione se pensiamo che a breve sarà possibile scaricare l’aggiornamento con EMUI 10 anche via OTA. Del resto, i feedback di coloro che hanno avuto modo di testare il pacchetto software in queste settimane a bordo di un Huawei P30 Lite sono stati molto incoraggianti. Insomma, tutto lascia pensare che manchi davvero poco per il rollout su scala globale, secondo le informazioni raccolte fino a questo momento.

Che ne pensate del prezzo riportato oggi 29 gennaio a proposito di un device come Huawei P30 Lite? Fatecelo sapere a fine articolo, nell’apposito box dedicato ai commenti, facendo molta attenzione al fatto che la promozione potrebbe esaurirsi in tempi molto ristretti.