Buon lunedì con offerte Amazon: Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e iPhone 11 il 27 gennaio

Se vi venisse augurato buon lunedì dalle offerte Amazon, come reagireste? Oggi 27 gennaio è dura riprendere la routine di tutti i giorni, praticamente come ad ogni inizio di settimana. Potrete, però, rallegrare la vostra giornata approfittando delle tante proposte che l’e-commerce di Jeff Bezos ha pensato per voi.

Partiamo dal Huawei P30 Lite, che, non sappiamo ancora per quanto tempo (supponiamo ancora per poche ore), potrete fare portarvi a casa al prezzo di 219,99 euro con spedizione gratuita e disponibilità immediata. Il prodotto è venduto da terzi, ma spedito da Amazon: ordinarlo da qui a poco significa vederselo consegnare all’indirizzo indicato entro la giornata di domani 28 gennaio. Vero è che potreste preferire al Huawei P30 Lite l’ultimo P30 Lite New Edition, anche se parliamo comunque di un dispositivo che costa mediamente 100 euro in più (a fronte di un salto per quanto riguarda RAM e memoria interna, saliti rispettivamente a 6 e 256GB).

In alternativa le offerte Amazon di oggi 27 gennaio, pronte ad augurarvi buon lunedì, pongono sul vostro cammino il Samsung Galaxy S10 a 625 euro: trattasi del modello tedesco, lo vogliamo premettere, anche se spedito da Amazon, e non direttamente da un rivenditore terzo (cosa che sappiamo fare la differenza). Potrete ricevere il prodotto a casa entro domani finalizzando l’acquisto nel giro di una manciata di ore. Anche in questo caso la spedizione è gratuita.

Le offerte Amazon di cui sopra vi allettano, ma non rappresentano esattamente quello che stavate cercando? Forse perché avevate messo gli occhi su iPhone 11: il modello con 64GB di memoria interna potrebbe essere vostro a 779 euro, sempre con spedizione gratuita e disponibilità immediata. L’articolo in questione è contraddistinto dalla colorazione nera. Vi lascerete tentare? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.