Il finale di Arrow 8 commuove tra proposte di matrimonio, il futuro di Diggle e gli Olicity (video)

Il finale di Arrow 8 è andato in scena lasciando l’amaro in bocca a pochi e accontentando gran parte del pubblico. Non deve essere stato facile scrivere un ultimo episodio senza il protagonista principale ma alla fine gli sceneggiatori della serie ci hanno regalato il meglio come hanno fatto in questi otto anni sin dalla tempesta che ha ucciso il padre di Oliver e finendo al sacrificio finale di quest’ultimo. Finalmente il nostro eroe incappucciato a espiato tutte le sue colpe, o almeno quelle che credeva di avere, sacrificandosi in Crisi sulle Terre Infinite e regalando una vita e un finale diverso a tutti coloro che ha amato.

Questa è l’eredità di Oliver (insieme al suo cappuccio finito nelle mani di Mia) e questo il successo di Stephen Amell in grado di lanciare un intero universo che adesso farà i propri passi senza di lui.

ATTENZIONE SPOILER!

L’ultimo episodio di Arrow 8 e dell’intera serie è stato perfetto regalando un posto giusto ad ogni personaggio che in questi anni, per volere o meno, ha girato intorno ad Oliver a cominciare dalla sorella, dalla mamma e dai suoi amici. A mettere insieme tutti è proprio il suo funerale per il quale anche Felicity fa ritorno nella serie al fianco della figlia Mia, di Thea e di mamma Moira. Quest’ultima ha saputo cosa è successo e di come la linea temporale sia cambiata ed è per questo che possiamo ritrovare momenti e situazioni pronti ad assumere significati diversi e portarci verso un esito insperato.

Lyla si dirige a Metropolis con i bambini mentre Mia saluta la madre e torna nel futuro. Lance è ancora il sindaco ma approva che Rene sia il suo erede mentre Dinah si dirige verso l’ignoto. Qualcosa si schianta sulla terra vicino a Diggle che estrae un oggetto dal cratere, quando apre la scatola è immerso in una luce verde e questo potrebbe confermare che possa essere Lanterna Verde in un prossimo futuro magari al cospetto di Superman nella nuova serie a lui dedicata.

Ciliegina sulla torta è l’amore. Da una parte abbiamo Thea e Roy che finalmente si ritrovano tant’è che lui le fa una dolce proposta di matrimonio che lei non può rifiutare. Altra storia per gli Olicity che chiudono in bellezza “nell’aldilà” di Oliver. Lui la aspettava nel luogo e nel momento in cui l’ha vista la prima volta ovvero quando lei parlava con la sua foto e lui la osservava da dietro al muro. I fan non possono far altro che sciogliersi perché anche loro, alla fine, hanno avuto il loro happy ending. Ecco il video del momento: