The CW ordina il reboot di Walker Texas Ranger e Superman & Lois: Jared Padalecki e Tyler Hoechlin protagonisti

Ancora una volta The CW ha deciso di bruciare le tappe e rivelare ai propri fan che anche il reboot di Walker Texas Ranger e Superman & Lois saranno tra le serie in onda nella prossima stagione televisiva. L’offerta si fa sempre più ampia così come il bouquet di proposte della rete giovane americana che non solo non vuole rinunciare ai suoi eroi ma nemmeno ai volti più noti al suo pubblico. Ecco perché chiuso il cerchio intorno a Supernatural, Jared Padalecki avrà modo di tornare protagonista proprio nel reboot di Walker Texas Ranger.

Martedì The CW ha annunciato di aver ordinato la serie reboot di Walker, Texas Ranger con Padalecki pronto a calarsi nel ruolo reso famoso da Chuck Norris. Si parla del riavvio ormai dallo scorso ottobre ma adesso sembra che tutto sia ufficiale e che Jared, chiuso il capitolo Supernatural avrà modo di riposarsi un po’ per poi tornare in estate sul set della serie che andrà in onda nella prossima stagione televisiva.

Secondo gli ultimi rumors sembra che il reboot di Walker Texas Ranger sia un vero e proprio reboot che cancelleranno gli eventi legati a Norris e costruiranno una tela tutta nuova sulla falsariga dei ritorni di Magnum PI e MacGyver sulla CBS. Padalecki interpreterà Cordell Walker “un uomo che sta tornando dalla sua famiglia, vedovo e padre di due figli, dopo aver trascorso anni in un caso sotto copertura di alto profilo. Con il suo nuovo partner, una delle uniche donne nella storia dei Texas Rangers, Walker affronterà nuove sfide e sarà un eroe moderno.

The CW ha ordinato il reboot di Walker Texas Ranger ma anche Superman & Lois la nuova serie che racconterà la vita del famoso eroe e della sua storica dolce metà. La serie avrà Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch come protagonisti e non sarà la prima volta che li vedremo insieme visto che negli ultimi due crossover dell’Arrowverse abbiamo avuto occasione di mettere insieme alcuni dettagli sulla loro vita insieme in una bella fattoria con i loro figli. Proprio l’ultimo episodio di Crisi sulle Terre Infinite andato in onda qualche ora fa negli Usa ha rivelato che sono ben due i bambini della coppia. La Tulloch ha rivelato in un’intervista: