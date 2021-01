Green Arrow e le Canary non si farà. La decisione presa da The CW già la scorsa primavera e i cui rumors erano subito corsi in rete, alla fine è stata ufficializzata e sembra proprio che The CW abbia deciso di chiudere i ponti con gli eroi incappucciati, almeno per adesso. In molti avevano sperato che l’universo nato da Stephen Amelle sarebbe andato avanti grazie alla figlia e ai giovani protagonisti della serie ma così non sarà e molto dipende proprio dalla pandemia in corso. I costi elevati, i problemi di gestione e di produzione per via di restrizioni e regole, hanno messo un po’ in crisi le reti che hanno cercato di rimandare tutto ciò che era possibile rimandare e tagliare il resto.

Proprio di quest’ultima fazione farà parte lo spin-off Green Arrow e le Canary. La notizia è arrivata su Variety qualche ora fa ponendo fine alla storia della famiglia Queen-Smoak sulla rete. La serie era stata costruita e lanciata come spin-off di Arrow con protagonista la veterana di Shadowhunters, Katherine McNamara, che abbiamo conosciuto nei panni di Mia Queen / Green Arrow, accanto a Katie Cassidy nei panni di Laurel Lance / Black Siren e Juliana Harkavyè Dinah Drake / Black Canary.

Loro tre, unitesi insieme nel 2040 nel penultimo episodio di Arrow erano state protagoniste di un episodio che aveva fatto da pilot per la nuova serie il cui cast comprendeva anche Ben Lewis nel ruolo di William Clayton; Joseph David-Jones nel ruolo di Connor Hawke; Charlie Barnett nel ruolo di John Diggle, Jr .; e Raigan Harris in quello di Bianca Bertinelli. Proprio quest’ultima era stata portata via da una figura anonima che indossava una maschera Deathstroke rompendo così la pace di una Star City libera dalla criminalità ormai da anni. Mia Queen viene accolta da Laurel Lance che ne ha ripristinato i ricordi cancellati dalla crisi trasformandola nella nuova Green Arrow anche a discapito della sua vita ricca e sontuosa al fianco del fidanzato e promesso sposo.

Actually, the decision was made back during the start of the pandemic (which, I believe, was the deciding factor). The actual announcement was made today. https://t.co/WROzA2COdG — Marc Guggenheim (@mguggenheim) January 8, 2021

Lo stesso Marc Guggenheim ha detto la sua su Twitter per chiarire alcuni dettagli sullo show che non è stato ordinato rivelando che si trattava di una decisione presa all’inizio dell’anno scorso e semplicemente mai rivelata: “La decisione è stata presa durante l’inizio della pandemia (che, credo, è stato il fattore decisivo). L’annuncio vero e proprio è stato fatto oggi”. Inutile dire che i fan sono già sul piede di guerra e sperano che il progetto sia solo rimandato e ripreso in mano magari la prossima primavera.