Finalmente il vero e proprio debutto di Batwoman è andato in onda oggi, 9 gennaio, su Italia1 dopo un primo antipasto lo scorso dicembre in coppia con Batman. La serie tv con Ruby Rose nei panni della cugina dell’uomo pipistrello prende il via oggi con un doppio episodio in cui conosceremo sin da subito il suo passato, la sua vita in accademia, la sua identità sessuale e, soprattutto, quello che è successo alla sua famiglia distrutta sotto i colpi di dubbi e dolore. In un incidente la madre e la sorella di Kate hanno perso la vita e questo ha portato allo scontro, e poi all’allontanamento, anche lei e il padre.

Il suo ritorno in città ha portato scompiglio e non solo quello visto che in poche ore ha dovuto indossare il mantello di suo cugino per difendere la sua città da Alice e la sua banda di teppisti. La cattiva della serie riserverà al pubblico una serie di colpi di scena e di rivelazioni destinati a far discutere e sconvolgere.

Batwoman e Arrow 8 tornano in onda la prossima settimana, sabato 16 gennaio. In particolare la serie con Ruby Rose andrà in scena con gli episodi 3 e 4 dal titolo “Giù, giù, giù” e “Chi sei tu” in cui, mentre la città attende impaziente che nella notte si stagli nuovamente la figura di quello che tutti credono Batman, Alice continua a tormentare Kate con un segreto ma mette nel mirino anche Jacob e Catherine. Kate riceve la visita di Tommy Elliot, amico d’infanzia del cugino, il quale ha finalmente realizzato il sogno di essere più ricco di Bruce Wayne.

Catherine ha uno spiacevole incontro con Alice che sembra essere sempre un passo avanti rispetto alla famiglia Kane. Batwoman fa visita a Mary, sua grande fan, per chiederle un favore mentre Jacob e Sophie cercano di capire chi abbia organizzato l’attentato contro la loro prigioniera.

A seguire andranno in onda gli episodi 3 e 4 di Arrow 8 dal titolo “Atto di fede” e “Il presente” in cui Oliver va a Nanda Parbat e incontra Thea. Le rivela il suo destino e il motivo per cui è lì. Oliver, il team Arrow e Connor, Mia e William si uniscono per fermare Deathstroke. Mia vuole ucciderlo per cambiare il destino di Zoe.