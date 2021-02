Il momento dell’addio è dietro l’angolo e con Crisi sulle Terre Infinite in onda su Italia1 oggi pomeriggio, il pubblico assisterà anche alla sconvolgente morto del personaggio che ha dato vita all’Arrowverse cambiando l’impronta e il palinsesto di una rete tanto amata come The CW negli Usa. Dalle 14.00 di oggi sta andando in onda il maxi crossover che ha impegnato tutti gli eroi DC Comics contro l’Anti Monitor per scongiurare così la morte di milioni di persone, ma come farà per salvare il salvabile? Necessita un sacrificio finale e sconvolgente, proprio quello di Oliver.

L’appuntamento con il maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite è previsto proprio per oggi pomeriggio ma l’episodio clou di Arrow 8 prenderà il via intorno alle 16.20, subito dopo The Flash in cui gli eroi scoprono che il Multiverso è minacciato da un’onda di antimateria che distrugge tutto ciò che colpisce. Monitor riunisce i supereroi per contrastare la minaccia ma è proprio Oliver che dovrà sacrificare la sua vita per fermare tutto spingendo poi Barry, in versione Spettro a percorrere la strada giusta per sconfiggere l’Anti-Monitor e salvare l’universo. Gli eroi orfani di Oliver ci riusciranno davvero oppure no?

Il finale di Arrow 8 e l’epilogo della storia di Oliver ci danno poi appuntamento a sabato 13 febbraio quando ad andare in onda saranno gli ultimi due episodi dal titolo Green Arrow & le Canary e Dissolvenza in cui, nel primo caso ci troveremo nel 2040, anno in cui Laurel torna a Star City perché la città è nuovamente in pericolo. Nessuno ricorda cosa è successo prima della crisi. Poi, in un secondo tempo, dopo la Crisi William viene rapito da Byrne. Dinah decide di lasciare Star City. Diggle e Lyla si trasferiranno a Metropolis. Cosa ne sarà quindi di Oliver o del suo ‘Spettro’ a quel punto?