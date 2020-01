L’altalena di Android 10 per i Samsung Galaxy S9: i tempi definitivi

Si ritorna a parlare di Android 10 per il Samsung Galaxy S9 dopo giorni di notizie altalenanti relative proprio al rilascio. L’aggiornamento per il top di gamma sembrava essere destinato a tardare e non poco all’inizio del weekend per poi essere ripianificato in tempi più brevi. Quali sono le previsioni definitive per questo dispositivo ancora in possesso di tanti user?

L’ultima informazione rilevata nella giornata di ieri 26 gennaio si riferisce ad una nota presente sul forum Samsung Members per la divisione Italia. Questa comunicazione riguarda l’update come in arrivo nell’imminente mese di febbraio. Per fortuna e a conferma che le cose vadano finalmente nel verso giusto per gli ex top di gamma, altre divisioni europee hanno condiviso la stessa pianificazione. Insomma, non dovrebbero più esserci dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S9 possa toccare con mano il suo ultimo importante aggiornamento definitivo fra pochi giorni o al massimo qualche settimana.

Resta un vero e proprio giallo. Impossibile è non mettere in evidenza come l’aggiornamento stia tardando e non poco. Pure considerando che il fratello Galaxy Note 9 ha ricevuto proprio Android 10 in alcuni mercati, è inspiegabile come per uno smartphone in gran parte simile per hardware ci sia ancora attesa. Viene da ipotizzare dunque che per il Galaxy S9 ci siano state difficoltà maggiori, magari relative a qualche bug di troppo, anche di natura importante. Gli sviluppatori avranno di certo voluto condurre test più approfonditi per non restituire ai clienti un pacchetto software semmai bloccante e comunque non portatore di un’esperienza degna di nota.

Meglio precisare, per quanto abbastanza ovvio, che l’aggiornamento dei Samsung Galaxy S9, oramai imminente, in questa prima fase non potrà che interessare solo i dispositivi no brand. Per tutti gli esemplari legati agli operatori mobili, la tempistica dovrebbe essere diversa e comunque posticipata.