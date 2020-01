Precisazioni sui ritardi di Android 10 per Samsung Galaxy S9 in Italia a fine gennaio

Da alcuni giorni a questa parte si discute molto sui tempi di attesa per lo sbarco dell’aggiornamento Android 10 a bordo del Samsung Galaxy S9. Tutta colpa di un rinvio scovato su Samsung Members tedesco, come vi abbiamo riportato un paio di giorni fa sulle nostre pagine. Secondo quella fonte ufficiale, infatti, lo smartphone lanciato sul mercato poco meno di due anni fa è destinato a toccare con mano il tanto atteso pacchetto software in ritardo e, precisamente, a partire dal mese di marzo (inizialmente era previsto a gennaio).

Come stanno le cose per Android 10 sul Samsung Galaxy S9 in Italia?

Provando a scendere maggiormente in dettagli su questa storia, in tanti si stanno chiedendo quanto tempo dovremo attendere prima di fare questo step in Italia. In effetti, pare confermata, almeno sulla carta, la tendenza che vede ciascuna divisione europea del produttore gestire in modo diverso i vari upgrade di un certo peso. E così se in Germania la distribuzione dell’aggiornamento Android 10 per il Samsung Galaxy S9 è slittata di un paio di mesi, in Italia la situazione è al momento differente.

Tramite Samsung Members, come riportato da tantissimi iscritti al programma nel corso delle ultime ore (soprattutto dopo la divulgazione delle ultime notizie a proposito della divisione tedesca) si parla in realtà di un aggiornamento della roadmap per Android 10 in Italia. Per quanto concerne il Samsung Galaxy S9, però, di recente siamo passati da gennaio a febbraio. Slittamento ufficiale anche da noi, dunque, ma non ai livelli della Germania secondo quanto diffuso di recente.

Restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire le prossime novità inerenti il Samsung Galaxy S9, sperando di parlarvi nel più breve tempo possibile di notifiche ricevute via OTA anche in Italia a proposito dell’aggiornamento con Android 10.