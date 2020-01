Mai stati tanto vicini ad Android 10 per il Samsung Galaxy S9: la certificazione è pronta

Sono segnali molto incoraggianti quelli che arrivano oggi 3 gennaio per tutti coloro che sono ansiosi di scaricare l’aggiornamento con Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Dopo il bollettino condiviso con voi a fine 2019, posso dire che stavolta non si parla del programma beta, mai pervenuto ufficialmente in Italia, quanto di un documento che dovrebbe fare la differenza per tutti i possessori dello smartphone commercializzato ad inizio 2018. Cerchiamo di analizzare le informazioni disponibili.

La certificazione di Android 10 per il Samsung Galaxy S9

Stando alle ultime anticipazioni riportate da SamMobile, infatti, potremmo dire che il Samsung Galaxy S9 non sia mai stato così vicino ad Android 10. A conti fatti, la certificazione Wi-Fi Alliance non è la prova inconfutabile che la versione stabile del suddetto aggiornamento sia proprio dietro l’angolo per questi dispositivi, visto che si parla anche del Samsung Galaxy A80. Semplicemente, siamo al cospetto di un’indicazione secondo cui sono stati fatti progressi sul fronte dello sviluppo software e che i modelli in questione alla fine riceveranno il pacchetto software che tutti stanno aspettando.

Il colosso coreano, in ogni caso, rilascerà sicuramente l’aggiornamento Android 10 per il Samsung Galaxy S9 nei prossimi giorni. La sua storia recente ci dice questo, con il medesimo percorso seguito dal Samsung Galaxy Note 9. Insomma, entrambi gli smartphone, allo stato attuale dei fatti, dovrebbero andare incontro ad importanti novità durante il mese di gennaio sotto questo punto di vista, se pensiamo al fatto che fino ad oggi i vari test non abbiano fatto emergere particolari anomalie.

Che ne pensate degli ultimi risvolti per il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy A80? Fatecelo sapere con un commento a seguire, soprattutto nel caso in cui abbiate trovato il modo di testare la beta nelle ultime settimane, in vista dell’aggiornamento definitivo.