Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 è la storia di un amore incompleto

Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 porta con sé la storia di un amore incompleto, di quelli che non intendono guardare in faccia la realtà dei fatti. A questo si riferisce il titolo del brano da portare in gara al Festival, dove dividerà il palco con altri 24 artisti, certamente provocatorio e in linea con la sua personalità.

Il brano da portare in gara a Sanremo anticipa un album nel quale l’artista ha deciso di sperimentare nuove sonorità che si sentiranno anche nel singolo scelto per la kermesse. L’amore a metà di Me Ne Frego è il filo conduttore della canzone che si addentrerà nelle atmosfere più squisitamente rock, così com’era accaduto nel caso di Rolls Royce.

Il significato di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020

Me Ne Frego della verità. Questa potrebbe essere una possibile chiave di lettura del brano che Achille Lauro porterà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Se con Rolls Royce aveva voluto mettere l’accento sul tema dell’eleganza e del lusso, nel 2020 vuole invece parlare di un amore incompleto, di quelli anche bugiardi, e che si affrontano con una certa difficoltà.

In queste settimane, Achille Lauro è stato addirittura accusato di inneggiare al fascismo. Il titolo del brano richiamerebbe infatti un noto slogan pronunciato più volte da Benito Mussolini durante il Ventennio, ma la canzone di Lauro De Marinis sembra non avere niente a che fare con quanto gli viene imputato.

Gli autori di Me Ne Frego di Achille Lauro

Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro è firmato da Lauro De Marinis, mentre per la musica ci sono le firme di Frenetik&Orang3, Boss Doms e Gow Tribe. Per la serata della cover, Achille Lauro ha scelto di cantare Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini in duetto con Annalisa.