Esce Stupidi Ragazzi di Achille Lauro. Il brano sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 3 novembre e arriva dopo la pubblicazione del singolo estivo Fragole, con Rose Villain.

Mentre il feat con Rose Villain ottiene il doppio disco di Platino, Achille Lauro annuncia la pubblicazione del nuovo brano inedito. Si intitola Stupidi Ragazzi il nuovo singolo dal sound avanguardista disponibile da venerdì 3 novembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il sound di Stupidi Ragazzi proviene dal mondo UK garage anni ‘90 e lega grazie alla musica elettronica un brano pop alle basi urban.

Il nuovo singolo è stato scritto da Achille Lauro con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Zef e Simon Pietro Manzari e prodotto da Davide Simonetta e Zef. Per Achille Lauro si tratta del nuovo capitolo del suo percorso musicale e racchiude una storia di ragazzi, vittime dei loro amori e del loro destino (mentre cadono i palazzi / stupidi ragazzi / prima di lasciarsi sono gli ultimi ad amarsi / l’amore in un drive-in l’amore in cristalli / corse di cavalli un bacio e centomila orgasmi / ancora ancora).

