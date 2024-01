Sono due in programma i concerti di Achille Lauro nel 2024, due eventi speciali con Boss Doms annunciati nelle scorse ore e per i quali i biglietti sono già disponibili in prevendita.

A poche settimane dall’uscita di Ragazzi Madre – L’Iliade il docufilm che racconta il suo percorso artistico e i primi dieci anni di carriera disponibile su Prime Video, Achille Lauro annuncia due eventi unici dal vivo con special guest l’amico e il collega Boss Doms. Due concerti celebrativi per festeggiare la sua carriera, i singoli e gli album che lo hanno reso celebre è ciò che bisogna aspettarsi dal progetto “Ragazzi Madre – L’Iliade” Il Live.

Due serate uniche nel 2024, entrambe nel mese di ottobre, nelle città principali della penisola. Saranno Roma e Milano ad accogliere i due spettacoli che porteranno Achille Lauro il 4 ottobre 2024 al Mediolanum Forum di Assago, Milano, e il 7 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma.

L’artista ha pubblicato da poco Stupidi Ragazzi, l’ultimo singolo in ordine di tempo dal sound avanguardista. Adesso annuncia due eventi speciali che si terranno nel prossimo autunno e per i quali i biglietti sono già in vendita su TicketOne, TicketMaster e nei punti vendita abituali.

I concerti di Achille Lauro nel 2024

“RAGAZZI MADRE – L’ILIADE” – IL LIVE

4 ottobre 2024 | Milano @ Forum

7 ottobre 2024 | Roma @ Palazzo dello Sport

Prezzi dei biglietti per i concerti di Achille Lauro nel 2024

Di seguito i prezzi dei biglietti per i concerti di Achille Lauro a Roma e Milano nel 2024.

ROMA

Tribuna Centrale Numerata e Tribuna Centrale Numerata Visione Limitata: 79 euro

Tribuna Numerata: 69 euro

Tribuna Laterale Numerata: 59 euro

Tribuna Laterale Numerata Visibilità Limitata: 39 euro

Terzo Anello Centrale Numerato: 55 euro

Terzo Anello Laterale Numerato: 49 euro

Parterre in Piedi: 49 euro

Terzo Anello Laterale Visibilità Limitata: 39 euro

MILANO

I Anello Numerato Tribuna Gold: 79 euro

Tribuna Parterre Numerata Cat 1: 79 euro

I Anello Numerato – Cat. 1: 69 euro

Tribuna Parterre Numerata Cat 2: 69 euro

I Anello Numerato – Cat. 2: 59 euro

II Anello Centrale Numerato: 55 euro

Parterre in Piedi: 49 euro

II Anello Numerato Cat 1: 49 euro

II Anello Numerato Cat 2: 39 euro