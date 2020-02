Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 è la storia di un amore incompleto

Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 porta con sé la storia di un amore incompleto, di quelli che non intendono guardare in faccia la realtà dei fatti. A questo si riferisce il titolo del brano da portare in gara al Festival, dove dividerà il palco con altri 24 artisti, certamente provocatorio e in linea con la sua personalità.

Il brano da portare in gara a Sanremo anticipa un album nel quale l’artista ha deciso di sperimentare nuove sonorità che si sentiranno anche nel singolo scelto per la kermesse. L’amore a metà di Me Ne Frego è il filo conduttore della canzone che si addentrerà nelle atmosfere più squisitamente rock, così com’era accaduto nel caso di Rolls Royce.

Subito nella prima serata del Festival, Achille Lauro fa parlare di sé per la tutina glitterata sfoggiata sotto il mantello di Gucci. Il suo outfit e Me Ne Frego riempono i social.

Ecco il video dell’esibizione:

Me Ne Frego della verità. Questa potrebbe essere una possibile chiave di lettura del brano che Achille Lauro porterà in gara al prossimo Festival di Sanremo. Se con Rolls Royce aveva voluto mettere l’accento sul tema dell’eleganza e del lusso, nel 2020 vuole invece parlare di un amore incompleto, di quelli anche bugiardi, e che si affrontano con una certa difficoltà.

In queste settimane, Achille Lauro è stato addirittura accusato di inneggiare al fascismo. Il titolo del brano richiamerebbe infatti un noto slogan pronunciato più volte da Benito Mussolini durante il Ventennio, ma la canzone di Lauro De Marinis sembra non avere niente a che fare con quanto gli viene imputato.

Il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro è firmato da Lauro De Marinis, mentre per la musica ci sono le firme di Frenetik&Orang3, Boss Doms e Gow Tribe. Per la serata della cover, Achille Lauro ha scelto di cantare Gli Uomini Non Cambiano di Mia Martini in duetto con Annalisa.

Qui di seguito, il testo di Me Ne Frego di Achille Lauro a Sanremo 2020 pubblicato da Sorrisi E Canzoni TV.

Sì

Noi sì

Noi che qui

Siamo soli qui

Noi sì

Soli qui

Fai di me quel che vuoi sono qui

Faccia d’angelo

David di Michelangelo

Occhi ghiacciolo

Dannate cose che mi piacciono

Ci son cascato di nuovo

Ci son cascato di nuovo

Pensi sia un gioco

Vedermi prendere fuoco

Ci son cascato di nuovo

Tu sei mia

Tu sei tu

Tu sei più

Già lo so

Che poi lì

Che non so più

Poi chi trovo

Chi trovo.

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Fallo davvero

Sono qui

Fai di me quel che vuoi

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È instabile

Fragile

È una strega

Solo favole

Favole

A far la scema

È abile

Agile

Quel modo

Insospettabile

O mio Dio sì

Lei

Che dice a me

Voglio te

Ma vuole

Quello che non sa di sé

Dai

Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te

Si perché

Per un capriccio

Lo sai

Che è cosi

Non si può non si può

Come no

Non mi sfiora nemmeno

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

È una vipera in cerca

Di un bacio

Che poi

Le darò

Io sempre in cerca

Di quello che ho perso

Perdendo

Le cose che ho

Amore dimmi qualcosa

Qualcosa di te

Che non so

Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo

Di te

Anche se non si può

Fai quel che vuoi

Me ne frego

Me ne frego

Dimmi una bugia me la bevo

Sì sono ubriaco ed annego

O sì me ne frego davvero

Sì me ne frego

Prenditi gioco di me che ci credo

St’amore è panna montata al veleno

Ne voglio ancora