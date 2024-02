Dopo giorni di attesa, teaser e hype, sono stati annunciati i concerti di Achille Lauro: nel 2024 il cantautore salirà sul palco per riabbracciare il suo pubblico e anticipare L’Iliade, format indoor atteso a Milano e Roma.

Concerti di Achille Lauro nel 2024: le date

Achille Lauro Summer Fest, questo il nome del tour estivo di Achille Lauro che durante l’estate porterà sul palco il suo show A Rave Before L’Iliade, che non mancherà certo di sorprese. Di seguito tutte le date:

13 luglio BRESCIA – Brescia Summer Music, Arena Campo Marte

19 luglio MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival

17 agosto CATTOLICA (RN) – Arena della Regina

21 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Anfiteatro De Rosis

23 agosto CATANIA – Sotto il Vulcano Fest, Villa Bellini

24 agosto PALERMO – Dream Pop Festival, Teatro di Verdura

02 settembre VICENZA – Vicenza in Festival, piazza dei Signori

I biglietti saranno disponibili a partire dalle 16 di martedì 20 febbraio su tutti i circuiti autorizzati. Come riporta la locandina, lo show sarà destinato a “all artists, freaks, ravers, families & kids”.

L’Iliade a Milano e Roma

Come detto in apertura, Ragazzi Madre – L’Iliade sarà anche il nome dello show che Achille Lauro porterà nei palazzetti nel mese di ottobre. I biglietti per Milano e Roma sono disponibili nelle seguenti soluzioni:

4 ottobre ASSAGO (MI) Mediolanum Forum

I Anello Numerato Tribuna Gold – € 79,00

Tribuna Parterre Numerata Cat. 1 – € 79,00

I Anello Numerato Cat. 1 – € 69,00

Tribuna Parterre Numerata Cat. 2 – € 59,00

II Anello Centrale Numerato – € 55,00

Parterre In Piedi – € 49,00

II Anello Numerato Cat. 1 – € 49,00

II Anello Numerato Cat. 2 – € 39,00 7 ottobre ROMA Palazzo dello Sport

Tribuna Centrale Numerata – € 79,00

Tribuna Numerata – € 69,00

Tribuna Laterale Numerata – € 59,00

Tribuna Laterale Numerata Visibilità Limitata – € 39,00

Terzo Anello Centrale Numerato – € 49,00

Terzo Anello Laterale Visibilità Limitata – € 39,00

Dal 14 dicembre 2023 su Prime Video è disponibile il docufilm Ragazzi Madre – L’Iliade, un progetto in cui Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo – racconta la sua vita iniziata dalla convivenza con il fratello alle prime produzioni, quando nella musica ha trovato la sua salvezza e la sua strada.

L’ultimo album in studio è Lauro (2021), e non si esclude che il cantautore possa deliziare i suoi fan con un nuovo disco di inediti entro la fine del 2024.

