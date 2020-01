Il reale impatto della patch di dicembre per il Samsung Galaxy S7 in Italia ad inizio 2020

Bisogna fare davvero molta attenzione in questi giorni al Samsung Galaxy S7, considerando il fatto che lo smartphone commercializzato poco meno di quattro anni fa dal produttore coreano ha realmente iniziato a ricevere la patch di dicembre in Italia e nel resto d’Europa. Alcune informazioni preliminari le avevo condivise coi nostri lettori già qualche giorno fa, annunciando appunto l’avvio del rollout di un upgrade incoraggiante per aprire al meglio questo 2020.

Tutti i dettagli sull’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S7

Come stanno le cose oggi 24 gennaio per i possessori di un Samsung Galaxy S7 qui in Italia? In rete sono trapelati i primi screenshot da parte di coloro che hanno ricevuto la notifica per procedere via OTA con il download dell’aggiornamento. Ora, ad esempio, abbiamo la certezza assoluta che il suo peso superi di poco i 50 MB. Insomma, un intervento minimo da parte del brand coreano, ma che risulta ugualmente apprezzato dal pubblico se pensiamo all’età dello smartphone.

Fondamentalmente non viene aggiunta alcuna funzione extra, anche se i primi feedback ci parlano effettivamente di fluidità e prestazioni generali leggermente migliorati per il device. Soprattutto per quanto riguarda il tempo impiegato per aprire le app maggiormente utilizzate dagli utenti. Dettagli che dovremo per forza di cose relazionare anche alla durata della batteria del Samsung Galaxy S7 post download dell’aggiornamento di dicembre, ma è chiaro che in questo senso ne sapremo di più solo tra qualche giorno.

La prossima settimana, dunque, sarà molto importante per valutare gli effetti della patch a breve termine sull’autonomia del Samsung Galaxy S7, ma anche per comprendere se la medesima sorte toccherà in tempi ristretti anche ai prodotti brandizzati che hanno visto la luce in questi anni qui in Italia. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere.