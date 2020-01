Quattro anni e non sentirli con il Samsung Galaxy S7: aggiornamento di dicembre anche in Italia

Ci sono smartphone che per una ragione o per un’alta risultano praticamente intramontabili per gli utenti e per gli stessi produttori che li hanno realizzati, come stiamo constatando oggi 22 gennaio con il Samsung Galaxy S7. Dopo le notizie riportate negli ultimi giorni del 2019 sulle nostre pagine, infatti, questo mercoledì abbiamo segnali incoraggianti anche per il pubblico italiano impaziente di toccare con mano un nuovo aggiornamento. Il tutto, per device obsoleti solo sulla carta.

La patch di dicembre anche per i Samsung Galaxy S7 italiani

Secondo le segnalazioni emerse proprio in queste ore, infatti, la patch di dicembre sta arrivando anche a bordo dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge che sono stati commercializzati nel nostro Paese. E questo a quasi quattro anni dalla loro prima apparizione sul mercato. Inutile dire che a godere di una corsia preferenziale siano i dispositivi no brand, ma è altamente probabile che si possa avere una svolta a breve termine anche per i prodotti venduti tramite i principali operatori italiani.

Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, l’aggiornamento in questione non dovrebbe contenere particolari novità per il Samsung Galaxy S7, dal punto di vista di possibili funzioni del tutto nuove da garantire agli utenti. Allo stesso tempo, però, l’intervento per migliorare gli standard di sicurezza per il modello lanciato sul mercato nel corso del 2016 è di quelli importanti. Insomma, procedere con il download nel momento in cui arriverà l’apposita notifica via OTA.

Avete già ricevuto l’attesissima notifica per installare l’aggiornamento sui vostri Samsung Galaxy S7 e S7 Edge? Fateci sapere quali sono le prime sensazioni maturate dopo l’installazione e se ci sono sorprese nascoste nel pacchetto software in questione, in modo tale da comprendere se l’intervento del produttore asiatico sia più significativo di quanto si possa immaginare.