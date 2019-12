A tutta Forza con Fortnite x Star Wars: dove trovare le spade laser

L’evento speciale Fortnite x Star Wars continua, per la gioia di tutti i giocatori della Battaglia Reale di Epic Games, disponibile in download gratuito su PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Dopo aver regalato a tutti i cultori della Forza – e ai semplici curiosi! – una proiezione inedita dedicata al prossimo ed ultimo film dell’epopea cinematografica – quel L’Ascesa di Skywalker nelle sale italiane dal 18 dicembre -, gli sviluppatori americani hanno infatti ben pensato di proseguire sulla scia della “febbre” da Guerre Stellari per animare le meccaniche di gioco del loro shooter costruttivo.

Spazio allora a skin a tema per rievocare i personaggi più iconici di tutte e tre le trilogie di Star Wars, così come ad oggetti ma visti prima sui campi d battaglia di Fortnite Capitolo 2. Tra questi, non potevano di certo mancare le spade laser, fedeli compagne di Jedi e Sith recentemente in azione in chiave poligonale anche nel riuscito Star Wars Jedi Fallen Order di Respawn Entertainment e Electronic Arts. E di cui ci occuperemo in questa piccola e pratica guida focalizzata sull’evento Fortnite x Star Wars, così da capire come ottenere, come utilizzarle e quante varianti sono presenti in-game.

Spade laser in Fortnite x Star Wars: dove trovarle e come usarle

Prima di tutto è importante notare che le spade laser di Star Wars possono essere trovate nella Battle Royale di Fortnite Capitolo 2 in forzieri speciali a tema, riconoscibili perché luminescenti e di colore azzurro. Potete vederli per bene così da dar loro la caccia cliccando sul tasto Play del video poco più in basso, pubblicato su YouTube dal noto canale gaming Bodil40. I forzieri sono dislocati in un po’ tutta la grande mappa di gioco, ma sono in molti – tra siti, forum e social – a riferire che la loro presenza è più intensa a Fattoria Frenetica, Pantano Palpitante e nel sito di schianto a nord-ovest della mappa. Per quanto riguarda le colorazioni disponibili, con l’evento Fortnite x Star Wars potremo stringere tra le mani la spada laser azzurra di Rey, quella verde di Luke, la rossa di Kylo Ren e infine la spada laser di Mace Windu, di colore viola. Ad ogni forziere aperto, sarete liberi di scegliere il colore che preferite – che vi ricordiamo avere solo influenze estetiche sull’arma.

E se i ragazzi di Epic hanno confermato che le spade laser non possono essere utilizzare in Modalità Creativa, potrete scagliarle contro i vostri nemici in Battaglia Reale proprio come con le altre armi bianche. Con il tasto per sparare potrete infliggere colpi con la spada, e agitandola tre volte andare a scatenare un attacco distruttivo da ben 150 danni. Con il tasto di mira, invece, potrete parare sia gli attacchi fisici che i proiettili più piccoli.

