Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2 al via: quando inizia ufficialmente?

Neppure Natale e Capodanno sono riusciti ad arrestare la corsa di Fortnite Capitolo 2. Anzi, con le festività, lo shooter costruttivo ideato dai ragazzi di Epic Games e People Can Fly è andato letteralmente a scatenarsi, con gli sviluppatori “pizzicati” ad allietare il loro grande pubblico con diverse sorprese. Sorprese che fanno rima naturalmente con tutta una serie di sfide e missioni a tema – attive per altro fino al prossimo 7 gennaio 2020 -, con regali esclusivi – tra skin, emote, dorsi e oggetti cosmetici assortiti – e piccole chicche in linea con l’atmosfera invernale – pensiamo all’introduzione delle bufere di neve, che rendono assai più difficile la visibilità e più complesso individuare gli avversari sul campo di battaglia.

Un evento, quello di Natale, che prende il nome di Mezz’Inverno. E che per essere tanto grandioso e denso di contenuti ha spinto Epic ha rimandare addirittura l’inizio della Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2. La prima stagione, infatti, sarebbe dovuta finire nel mese di dicembre, per poi essere per l’appunto prolungata per dare spazio alle attività speciali di Natale e in aggiunta all’evento crossover con Star Wars, ideato in occasione del lancio di Episodio 9 – L’Ascesa di Skywalker nelle sale cinematografiche di tutto il mondo.

Fortnite: quando comincia la Stagione 2 del Capitolo 2?

Pare allora naturale che, dopo l’incredibile impatto dato al videogame con l’uscita a sorpresa del secondo capitolo – che ci ha dato in pasto una grande isola nuova di zecca su cui combattere -, un po’ tutti i player ancora impegnati sui server di gioco si ritrovino a chiedersi quando prenderà ufficialmente il via la seconda stagione. Su un po’ tutte le piattaforme che ospitano la Battaglia Reale più giocata di sempre, che siano PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o dispositivi mobile sia iOS che Android.

Per il momento, i vertici di Epic Games non si sono pronunciati. O meglio, hanno fissato l’inizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 per un generico febbraio, senza entrare più nello specifico e fornire una data certa. Quello che sappiamo, è che si dovrebbe trattare dei primi giorni del prossimo mese, con le ipotesi a fioccare in rete. Stando alle API, la nuova season potrebbe prendere piede il 15 febbraio, ma molti credono si tratti di un errore o di un banale placeholder, trattandosi di un sabato – giorno atipico per l’avvio di una stagione del gioco. Prendendo invece come riferimento il giovedì – giorno prediletto dal team di sviluppo – è probabile che il titolo sparacchino andrà a rinnovarsi con la seconda stagione il 6 febbraio, o in alternativa giorno 13 dello stesso mese.

Offerta Fortnite - Bundle Fuoco Oscuro Combatti, costruisci, crea

Fortnite è un gioco multigiocatore gratuito

In attesa di saperne di più e di avere indicazioni più specifiche da Epic Games, vi ricordiamo ancora una volta che l’evento Mezz’Inverno terminerà il 7 gennaio, mentre il 9 gennaio assisteremo al lancio di una nuova missione. Non solo, vi invitiamo a partecipare alla grande community italiana dedicata allo shooter su Facebook, Fortnite Italia Group. Qui troverete tanti amici con cui giocare, diverse discussioni interessanti e svariate news sull’universo della Battaglia Reale, su Salva il Mondo e la Modalità Creativa.