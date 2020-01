“Che spettacolo” il volantino MediaWorld dal 23 gennaio con iPhone 11 e Huawei P30 Lite

Si chiama “Che spettacolo” ed è il nuovo volantino MediaWorld scattato oggi 23 gennaio che potrebbe attirare l’attenzione soprattutto degli utenti interessati all’acquisto di un iPhone 11 o di un Huawei P30 Lite. In particolare, stiamo vivendo una settimana davvero intensa con la catena in questione, se pensiamo al fatto che pochi giorni fa vi ho parlato sulle nostre pagine di una triplice promozione che si può sfruttare all’interno dello store online. Vediamo dunque cosa succede oggi nei negozi “fisici”.

iPhone 11 e Huawei P30 Lite protagonisti del volantino MediaWorld del 23 gennaio

Concentriamoci sulle singole proposte di questo volantino MediaWorld, partendo proprio dal cosiddetto iPhone 11. La versione da 64 GB, già di suo la più economica tra quelle in commercio, nei prossimi giorni si potrà acquistare fino ad esaurimento scorte a 779 euro. Un risparmio pertanto pari a 60 euro rispetto al prezzo solitamente fissato dallo store, che a conti fatti si riferisce a quello di listino che è stato concepito da Apple al momento della commercializzazione del dispositivo.

Nel caso in cui doveste essere interessati al mondo Android, ed in particolare al tanto diffuso Huawei P30 Lite, è possibile acquistare lo smartphone affrontando una spesa di 249 euro. Certo, in rete se girate tra uno store e l’altro probabilmente troverete offerte più allettanti rispetto a quella emersa con il volantino MediaWorld, ma è chiaro che per coloro abituati ad acquistare device in un negozio non virtuale potrebbe trattarsi di una buona occasione.

Al di là di questa selezione, nel caso in cui doveste essere interessati ad approfondire tutte le altre offerte del volantino MediaWorld chiamato “Che Spettacolo” e al via da oggi 23 gennaio, non posso fare altro che rimandarvi all’apposita pagina di trovavolantini. Che ne pensate delle offerte che sono trapelate in queste ore e che potete già sfruttare tramite la catena in questione?