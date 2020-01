Triplice codice sconto MediaWorld con Huawei, Honor e Xiaomi in svendita il 21 gennaio

Un’occasione più unica che rara per diversi utenti in procinto di acquistare uno smartphone Huawei, Xiaomi e Honor, senza dimenticare un brand come Oppo, protagonista assoluto nell’attuale campagna di MediaWorld. Dopo aver esaminato alcune promozioni flash della catena alcuni giorni fa, con un pezzo dedicato, oggi 21 gennaio ritengo indispensabile portare alla vostra attenzione una campagna che potrebbe regalarvi occasioni difficilmente ripetibili, con questa catena, a breve termine.

I 3 codici sconto MediaWorld per smartphone Huawei, Honor e Xiaomi

Analizzando aspetti più pratici sulle nuove offerte MediaWorld disponibili da questo martedì, l’assunto dal quale partire è che in alcune circostanze potrete sfruttare tre codici sconto contemporaneamente. In rete vengono infatti segnalati coupon come W2012F4R9B, W1805P2Z6F e 110299, ricollegabili agli XDays, alcune promozioni attualmente disponibili con lo store e al buono che tutti possono ottenere iscrivendosi alla newsletter elaborata periodicamente dallo staff MediaWorld. Il tutto, dunque, allo scopo di creare grosse opportunità sul fronte Huawei, Honor e Xiaomi.

Analizzando la situazione più da vicino, abbiamo una vasta rappresentanza per ciascun brand. Con Huawei, infatti, potremmo ottenere ad esempio un Huawei Y6 a 84 euro, Huawei Y7 a 134 euro, senza dimenticare un Huawei P Smart 2019 a 144 euro, Huawei P30 Lite a 224 euro, Huawei Y6s a 114 euro, Huawei FreeBuds a 127 euro. Dulcis in fundo, la promozione del momento, con Huawei P30 Lite New Edition accorpato alle cuffie Freelace in regalo a 313 euro.



Per quanto riguarda il mondo Honor, massima attenzione a due smartphone come Honor 20 a 294 euro e Honor 20 Lite a 160 euro. Passando ad autorevole outsider come Xiaomi, massima attenzione riservata a Xiaomi Mi Note 10 a 464 euro, Redmi Note 8T a 151 euro e Xiaomi Mi Electric Scooter a 320 euro. Infine, oltre a Huawei e agli altri brand menzionati, abbiamo anche OPPO Reno Z a 164 euro, OPPO A9 a 164 euro, OPPO Reno 2Z a 244 e OPPO A5 sceso finalmente a 129 euro.