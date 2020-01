La lista delle serie tv Netflix più viste, in testa c’è The Witcher: seguono You 2 e Stranger Things 3

Quali sono le serie tv Netflix più viste? La piattaforma di streaming ha svelato i numeri degli show più guardati, basandosi su una specifica metrica. Se in passato, si prendeva in considerazione ogni account che guardava almeno il 70% del singolo episodio, adesso si è deciso di includere “ogni volta che un utente preme il tasto play” – anche se si tratta di due soli minuti di visualizzazione.

The Witcher

Grazie anche all’alta definizione, The Witcher è tra le serie tv Netflix più viste. Ben 76 milioni di utenti hanno finora guardato la prima stagione dello show che racconta la saga di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill). Con questi numeri stratosferici, The Witcher si piazza di diritto al primo posto di questa lista.

You 2

Geralt è tallonato da You 2; la seconda stagione, arrivata sulla piattaforma lo scorso 26 dicembre, è stata vista da 54 milioni di utenti, rendendola così una delle serie tv Netflix più viste.

Stranger Things 3

A meno di una settimana dal debutto, Netflix aveva svelato i numeri da record di Stranger Things 3: 40.7 milioni di utenti avevano visto la terza stagione. Nel particolare, tra loro, 18.2 milioni aveva guardato tutti gli otto episodi nei primi quattro episodi. Nel corso dei mesi, il pubblico di Stranger Things 3 ha continuato a crescere, fino a raggiungere i 64 milioni di utenti solo lo scorso ottobre. Questi numeri non fanno altro che confermare che Stranger Things è tra le serie tv Netflix più viste.

Unbelievable

La miniserie, ispirata alla vera storia di una vittima di stupri, si è guadagnata l’attenzione internazionale da parte di pubblico e critica. Netflix ha svelato che dopo il primo mese dal lancio, ben 32 milioni di utenti registrati hanno guardato Unbelievable.

Orange Is The New Black

Per celebrare il rilascio della settima e ultima stagione, Netflix ha rivelato che 105 milioni di utenti hanno visto almeno un episodio di Orange Is the New Black, rendendola una delle serie originali più viste di sempre.

Dead To Me

Dopo la sorprendente nomination agli Emmy di Christina Applegate, Netflix ha svelato che Dead To Me è stato visto da 30 milioni di utenti. I numeri si riferiscono al primo mese di lancio. Per l’occasione, il servizio streaming aveva rinnovato la dramedy per una seconda stagione.

When They See Us

L’acclamata miniserie di Ava Duvernay, che ripercorre il terribile episodio dei Cinque di Central Park, è stato un successo straordinario. La Duvernay ha svelato che più di 23 milioni di utenti si sono sintonizzati per guardare la miniserie incentrata su uno dei fatti di cronaca più noti nella storia americana.

The Umbrella Academy

L’adattamento televisivo dei fumetti di Gerard Way è stato visto da 45 milioni di utenti nelle prime quattro settimane di lancio, almeno secondo una fonte interna a Netflix. Quando il servizio di streaming ha svelato questi numeri, la serie era già stata rinnovata per la seconda stagione.

Sex Education

I numeri parlano chiaro: con 40 milioni di utenti, Sex Education è una delle serie tv Netflix più viste. La seconda stagione è appena stata pubblicata sulla piattaforma e si parla già di un terzo ciclo di episodi.

Elite

Un’altra serie che si è guadagnato il posto in questa lista è Elite. Il dramma in lingua spagnola è tra le serie tv Netflix più viste sulla piattaforma grazie ai suoi 20 milioni di utenti che l’hanno guardata nelle prime quattro settimane di programmazione. Attualmente Elite è stata rinnovata per la terza stagione.