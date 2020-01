Più vivo che mai il Samsung Galaxy S8: patch gennaio 2020 già in Europa

Stanno arrivando proprio in questi minuti notizie interessanti per gli utenti che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S8 o un Galaxy S8 Plus in questi tre anni di vendite. Dopo aver ricevuto tempestivamente la patch di dicembre anche con modelli brandizzati, come avrete notato tramite il nostro ultimo approfondimento sui Vodafone, oggi 21 gennaio giungono notizie molto incoraggianti per coloro che temevano l’inizio del tramonto per lo sviluppo software di questo dispositivo.

Sta arrivando l’aggiornamento di gennaio sul Samsung Galaxy S8

Come è stato confermato in questi minuti da SamMobile, infatti, è partita ufficialmente la distribuzione dell’aggiornamento di gennaio per il Samsung Galaxy S8. Certo, con questo modello non toccheremo mai con mano Android 10, ormai è assodato, ma il fatto stesso che dopo tre anni si assista alla diffusione di patch mensili con tale continuità è un dettaglio da non rilasciare. Vedere per credere il fatto che un suo “coetaneo”, il cosiddetto Huawei P10, sia stato abbandonato da tempo al suo destino sotto questo punto di vista.

Le informazioni specifiche emerse fino a questo momento sul pacchetto software in questione sono frammentarie. Tuttavia, ci viene confermato che il firmare sarà importante per risolvere 17 vulnerabilità che interessano solo il software Samsung, inclusa una che potrebbe consentire attacchi particolarmente invasivi alla password della schermata di blocco, in modo tale da consentire l’accesso non autorizzato a un dispositivo. Insomma, basta questo per invogliarci ad aggiornare velocemente un Samsung Galaxy S8.

Resta da capire quando la patch verrà messa a disposizione anche degli utenti italiani, ma conoscendo lo storico di questo produttore non dovremmo metterci troppo. E voi che ne pensate? Otterremo ancora a lungo aggiornamenti per un device del 2017 come il Samsung Galaxy S8? Fateci sapere che ne pensate qui di seguito.