Brucia tutti il Samsung Galaxy S8 Vodafone con la patch di dicembre: tutto quello che sappiamo

Arrivano indicazioni decisamente interessanti, in queste ore, per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S8 in tre anni scarsi di vendite. Nonostante la sua età, infatti, lo smartphone Android riceve regolarmente aggiornamenti dal produttore coreano ed oggi 13 gennaio abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione sotto questo punto di vista. Qualche settimana fa avevo già introdotto il discorso relativo alla patch di dicembre, ma questo lunedì possiamo finalmente passare ad aspetti più concreti anche per il pubblico italiano.

Le informazioni sull’aggiornamento di dicembre per il Samsung Galaxy S8

Partiamo da un presupposto molto importante, perché se da un lato è vero che il device abbia iniziato a ricevere l’aggiornamento di dicembre anche qui in Italia, è altrettanto vero che a sorpresa a godere di una corsia preferenziale sono attualmente i Samsung Galaxy S8 brandizzati Vodafone. Al momento, le informazioni che giungono dal changelog del pacchetto software sono abbastanza generiche e non mi consentono di scendere troppo in profondità coi dettagli.

Potrei dirvi che i possessori di un Samsung Galaxy S8 Vodafone stiano toccando con mano un aggiornamento dal peso superiore dai 300 MB e che le informazioni fornite ufficialmente dal produttore coreano, almeno per ora, si limitano a toccare due punti. Da un lato, come accennato prima, l’introduzione della patch di dicembre sul versante sicurezza, con cui il brand asiatico si è messo alle spalle non poche vulnerabilità stando al bollettino pubblicato a suo tempo.

Dall’altro, dovremmo assistere alla solita eliminazione generica di bug, che potrebbe aver limitato in qualche modo la vostra esperienza di utilizzo con il Samsung Galaxy S8 negli ultimi tempi. Anche a voi è arrivata la patch di cui tanto si parla oggi 13 gennaio? Fatecelo sapere con il solito commento qui di seguito, in attesa di una maggiore diffusione nel nostro Paese.