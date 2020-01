Prezzi da nerd con le nuove offerte Amazon: anche Pokémon e FIFA 20 tra i videogiochi in sconto

Pare proprio che le offerte Amazon dedicate all’universo geek non si vogliano mai fermare. Dopo i mesi caldissimi tra le promozioni per il Black Friday, il Cyeber Monday e le festività natalizie, il colosso dell’eCommerce torna infatti periodicamente alla carica con saldi sempre rinnovati e focalizzati anche sull’universo videoludico. Per chi, insomma, è alla ricerca di diversi titoli per arricchire la propria collezione a costo assai ridotto, che siano per PC, PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch.

Ecco allora che anche oggi, 20 gennaio 2020, Amazon tenta di sedurre cuori e portafogli dei gamer, mettendo sul piatto diverse offerte su alcuni dei videogame più acclamati degli ultimi anni. Alcuni di uscita piuttosto recente. Si tratta, nello specifico, di dieci titoli equamente distribuiti su un po’ tutte le piattaforme di ultima generazione. I prezzi, poi, viaggiano tra poco più di 13 euro a poco meno di 50, adattandosi a tutte le tasche. Reggetevi forte e scopriamo insieme i saldi odierni!

Offerte Amazon videogiochi: 10 titoli in saldo il 20 gennaio

Le offerte Amazon sui videogiochi di oggi 20 gennaio partono prima di tutto con una produzione che non ha certo bisogno di presentazioni. Ci riferiamo a FIFA 20, ultima incarnazione della celebre saga calcistica di EA Sports e Electronic Arts. Disponibile da fine settembre, è proposta al prezzo di 39,98 euro, promettendo spettacolarità e realismo nelle modalità più classiche, e un ritrovato amore per un approccio più arcade grazie alla nuova modalità Volta Football, focalizzata sul calci da strada. Per chi preferisce i combattimenti senza troppi fronzoli, c’è invece Tekken 7, venduto sulla divisione italiana del sito al prezzo di 19,98 euro. Vi serviranno poi 17,99 euro per La Terra di Mezzo L’Ombra della Guerra, adventure ispirato alla saga letteraria e cinematografica de Il Signore degli Anelli che riprende meccaniche di gioco care ad Assassin’s Creed e ai vari Batman Arkham.

I possessori di un Nintendo Switch – o della versione Lite, pensata per il sollo gaming portatile – saranno felici di sapere che tra le nuove offerte Amazon figurano pure Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ultime avventure ruolistiche del fortunato franchise messe a punto dai ragazzi di Game Freak. Tra tradizione e innovazione, potremo esplorare la regione di Galar e dedicarci alla cattura di tanti mostriciattoli tascabili – anche di ottava generazione! -, sia in solitaria che in compagnia. Entrambi i titoli sono prezzati a 49,99 euro, per un risparmio del 17% sul prezzo di listino originario.

Nonostante sia approdato sul mercato nel 2015 – e solo di recente sui lidi Nintendo -, The Witcher 3 Wild Hunt sta attraversando una vera e propria seconda giovinezza. Merito del debutto della prima stagione – da otto episodi – della serie TV The Witcher nel catalogo di Netflix. La Game of the Year Edition delle gesta poligonali dello strigo Geralt di Rivia costa 19,99 euro, contro i 40 euro tradizionali. Troviamo poi Monster Hunter World di Capcom a 25,50 euro e il post apocalittico Metro Exodus al prezzo golosissimo di 19,99 euro.

A chiudere questa sostanziosa carrellata di offerte Amazon dal taglio videoludico, troviamo un tris di tutto rispetto. Per primo c’è Tom Clancy’s Rainbow Six Siege al costo di 13,39 euro, seguito da Assassin’s Creed Origins – sempre di Ubisoft – al prezzo di 19,39 euro, e da Shadow of the Tomb Raider a 18,99 euro. Quest’ultimo rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia reboot di Lara Croft, che vede l’archeologa britannica ora più vulnerabile e inesperta, alla prese con le scoperte esotiche della sua gioventù. Un percorso che l’ha resa l’eroina iconica che abbiamo imparato a conoscere – e ad amare! – negli anni ’90, e che si adatta per contenuti e meccaniche ai palati dei videogiocatori moderni.

Cosa ne dite, avete già scelto quale gioco regalare o regalarvi grazie alle ultime offerte Amazon?