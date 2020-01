FIFA 20 sceglie Milano per eClub World Cup: date e dettagli della finale in Italia

FIFA 20 non è solo uno dei titoli più venduti in Italia negli ultimi mesi, ma anche la più recente incarnazione di una simulazione calcistica che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il marchio di EA Sports e Electronic Arts è giocatissimo e apprezzato in tutto il mondo, degno rivale di eFootball PES 2020, che prosegue invece il franchise a marchio Konami. Lo sportivo del colosso di Redwood City ha debuttato sul mercato lo scorso settembre nelle edizioni PC, PlayStation 4, Xbox One e persino Nintendo Switch, andando ad intrattenere fan vecchi e nuovi con un multiplayer rodato, diverse modalità in singolo, il sempre avvincente FIFA Ultimate Team e la nuova modalità Volta Football, focalizzata sul calcio da strada e la sua cultura.

A fronte di tante golose novità, non stupisce che FIFA 20 sia tanto apprezzato anche nel crescente panorama degli eSport. Ancora meglio, è notizia di oggi che la prossima, grande manifestazione a tema si svolgerà per la prima volta in Italia. EA ha infatti annunciato in un comunicato stampa ufficiale che l’eClub World Cup 2020 quest’anno si svolgerà a Milano dal 7 al 9 Febbraio 2020. Nel capoluogo meneghino, le migliori 24 squadre del mondo si sfideranno per aggiudicarsi il titolo finale della prestigiosa kermesse.

Offerta FIFA 20 - Standard - PlayStation 4 EA SPORTS riporta il gioco nelle strade con la vera cultura,...

Gameplay VOLTA: esprimi il tuo stile con un sistema di gioco...

Come sottolineato dal publisher, i 24 team provengono dai precedenti cinque round di qualificazione che si sono svolti online su personal computer e console, a cui hanno partecipato ben 190 squadre da ogni parte del mondo. Per la prima volta sul suolo dello Stivale, l’eClub World Cup 2020 di FIFA 20 vedrà gareggiare anche tre squadre nostrane, vale a dire Mkers, AS Roma e Team QLASH, mentre gli altri team vengono da Paesi come Messico, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Giappone e Stati Uniti, solo per menzionare i principali.

All’evento non mancherà la presenza di vere e proprie celebrità del mondo degli eSport, come i già confermati Donovan “Tekkz” Hunt e Diego “Crazy” Campagnani, ai primi posti delle classifiche PlayStation e Xbox. La manifestazione avrà luogo presso gli East End Studios di Milano, mentre a seguire potete consultare il programma completo:

21 gennaio: Sorteggio

7 febbraio: Gironi, round 1-3

8 febbraio: Gironi, round 4-5 e Ottavi di Finale

9 febbraio: Quarti di Finale, Semifinali e Finale

Vi ricordiamo che FIFA 20 è disponibile per l’acquisto su PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One. Voi fate parte della sua tifoseria virtuale?