Ancora rumor per Batman Arkham Legacy: uscita solo su PS5 e Xbox Series X?

Sono mesi, se non anni, che Batman Arkham Legacy è un nome assai caro al flusso di rumor pizzicati in rete. D’altronde, era il 2015 quando Batman Arkham Knight andava a chiudere la spettacolare trilogia videoludica realizzata dai ragazzi di Rocksteady Studios e dedicata al Cavaliere Oscuro di casa DC Comics. Ed è dunque naturale che il popolo di appassionati richieda a gran voce un nuovo capitolo alla porta del publisher Warner Bros. Games. Nuovo capitolo che non si è mai concretizzato, in tutto questo lungo lasso di tempo, in un annuncio ufficiale, ma che, come dicevamo, è stato più volte al centro di leak incontrollati, così come di teaser sibillini da parte dello studio che potrebbe essere al lavoro sul videogame, vale a dire Warner Bros Montréal.

Come se non fosse bastata la recente immagine condivisa via social dalla software house – potete recuperarla nel nostro articolo dedicato -, oggi, 13 gennaio 2020, è sempre Twitter a tornare a far sognare tutti coloro che non vedono l’ora di scoprire quale sarà il destino dell’Uomo Pipistrello nell’universo in pixel e poligoni. In particolare è l’insider conosciuto con il nickname KC Walsh ad improvvisarsi gola profonda rispondendo alle domande di alcuni fan proprio su Batman Arkham Legacy:

I’ve heard rumblings, but I’m done speculating on when they reveal that thing, but I’ve also heard it’s not called Legacy anymore (you’ll know why when it’s revealed) but you do still get to play as the bat fam — KC Walsh (@TheComixKid) January 12, 2020

As much as I want to discuss it I can’t, all I’ll say is, it’s got to be a next gen game primarily — KC Walsh (@TheComixKid) January 12, 2020

Di conseguenza, a sentire a fonte, sappiamo che il titolo Batman Arkham Legacy non dovrebbe essere quello definitivo, cambiato dagli sviluppatori per rispecchiare maggiormente le sue tematiche. Nonostante questo, viene confermata la voce di corridoio che vi vuole ad impersonare più membri del mondo fittizio di Batman, per una sorta di “Bat-family” ad esibirsi a schermo con abilità e poteri. Per quanto riguarda invece le piattaforme di riferimento, l’insider sostiene che il gioco dovrebbe approdare su PC e sulle console next-gen di Sony e Microsoft, quindi PlayStation 5 e Xbox Series X, entrambe in uscita nel periodo natalizio del 2020. Escluse invece PS4 e Xbox One. Non ci resta che attendere per scoprire tutta la verità!