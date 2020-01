Salgono a 10 gli smartphone Xiaomi con beta MIUI 11: le aggiunte del 13 gennaio

Arrivano ulteriori novità interessanti dal mondo Xiaomi oggi 13 gennaio, considerando il fatto che siamo saliti a dieci smartphone inclusi nel programma beta MIUI 11. Dopo le notizie riportate pochi giorni fa sulle nostre pagine, questo lunedì bisogna concentrarsi sugli altri due device entrati in questa cerchia, pensando a quanto sia atteso l’aggiornamento con Android 10 per molti dei modelli di cui voglio parlarvi oggi.

Il riferimento, in questo caso, cade sui vari Xiaomi Mi 8 Pro e Mi MIX 2S, che evidenziano gli elevati ritmi tenuti dagli sviluppatori, affinché l’aggiornamento stabile impostato su MIUI 11 venga messo a disposizione di tutti nel più breve tempo possibile. Ovviamente, in relazione ai modelli che sono già stati dichiarati compatibili con il pacchetto software in questione. Del resto, finora le varie beta già rilasciate non hanno fatto emergere particolari problemi per il pubblico.

Tutti gli smartphone Xiaomi con la beta MIUI 11

Provando a fare il punto della situazione, ad oggi sono dieci gli smartphone Xiaomi che hanno visto partire il programma beta per testare Android 10. Analizzandoli, insieme ai rispettivi link al download del firmware “test” di MIUI 11, possiamo parlare di Xiaomi Mi 9T/Redmi K20, Xiaomi Mi 9T/Redmi K20 (in questo caso, in relazione a MIUI 11 Beta Global) e Xiaomi Mi 8 Pro.

Ci sono poi altri modelli per i quali dobbiamo circoscrivere il discorso di MIUI 11 in beta ai vari Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 SE, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi MIX 3 e Xiaomi Mi MIX 2S. Insomma, questione in continuo divenire, in attesa di ulteriori feedback da parte degli utenti e di eventuali comunicazioni ufficiali di Xiaomi in grado di farci capire come evolveranno le cose nei prossimi mesi. Cosa vi aspettate in questo senso? Fatecelo sapere con un commento a seguire.