Remake di Mass Effect in uscita: il sogno dei fan BioWare è vicino?

Un remake di Mass Effect è da anni uno dei sogni più caldi degli appassionati di videogame. Non solo quello del capitolo originale, che sbarcò originariamente nel 2007 su PC e Xbox 360, ma pure dell’intera trilogia, realizzata con cura, amore e una buona dose di talento dai ragazzi di BioWare. Gli stessi autori del più recente – e assai più sfortunato – Anthem hanno regalato al popolo nerd un’epopea sci-fi indimenticabile, in cui esplorare la Galassia e combattere per la sua salvezza nei panni del Comandante Shepard, affiancato da un equipaggio dal carisma impareggiabile.

Con l’uscita di Mass Effect Andomeda, prequel del franchise e ambientato in una diversa Galassia, lo studio canadese non è però riuscito a replicare lo stesso successo dei tre giochi originali, deludendo in gran parte le aspettative dei fan accaniti dei lavori della compagnia, ormai sussidiaria di Electronic Arts. Ecco perché le speranze per un remake o un remaster dell’episodio da cui tutto è partito e dei suoi due sequel non sono mai andate a morire, ma anzi, si sono fatte più forti nelle ultime ore.

Come potete verificare voi stessi poco più in alto in questo stesso articolo, BioWare ha pubblicato un tweet piuttosto sibillino, legato proprio al brand fantascientifico. Nel messaggio troviamo l’inedito hashtag #MassRelays, utilizzato per accompagnare un breve video che riprende l’introduzione narrativa e parte della colonna sonora del primo Mass Effect. Il tutto pubblicato in una data – il 14 gennaio – che non ha alcun legame particolare con la saga poligonale.

E’ allora lecito che credere che un remake di Mass Effect sia in aria di annuncio? Possibile che BioWare – o qualche altra compagnia legata al colosso EA – stia realizzando un rifacimento per le piattaforme più moderne? Magari pure per le future – e chiacchieratissime! – PlayStation 5 e Xbox Series X? Non ci resta che attendere smentite o conferme da parte delle personalità coinvolte. Nel frattempo, incrociamo le dita e i fili del pad!