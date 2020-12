I fan della saga videoludica sci-fi per eccellenza lo sapevano già, un nuovo Mass Effect è effettivamente in sviluppo nelle fucine di casa BioWare. La software house canadese aveva infatti annunciato in via ufficiale di aver aperto i cantieri per la prossima incarnazione del brand galattico, assieme al reveal di un’edizione riveduta e corretta della mitica trilogia originale, nata su Xbox 360 e PS3 e mai dimenticata dal popolo geek. E se è vero che vedremo la cosiddetta Mass Effect Legendary Edition – che comprende i primi tre capitoli e tutti i DLC post lancio – nella primavera del 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X e PS5 con ottimizzazioni dedicate alle piattaforme di nuova generazione, è altrettanto vero che gli sviluppatori hanno voluto stupire gli appassionati e i semplici curiosi puntando proprio sul futuro.

In occasione della notte dei The Game Awards 2020, BioWare ha infatti rilasciato il primo trailer del nuovo Mass Effect, che rappresenterà l’evoluzione della serie tra stelle e pianeti. Il filmato, che potete recuperare poco più in basso in questo stesso articolo, si riallaccia agli eventi conclusivi che abbiamo vissuto pad alla mano nella trilogia del Comandante Shepard. Possiamo di conseguenza vedere una Via Lattea sconvolta dall’arrivo dei Razziatori e costretta alla “solitudine interplanetaria” a causa della distruzione dei portali che connettevano i sistemi della galassia e le diverse specie aliene.

In ogni caso, trattandosi semplicemente di un teaser, la clip del nuovo Mass Effect non fornisce alcun dettaglio sulla trama e sui protagonisti che andremo ad incontrare, per quanto sia lecito aspettarsi un vero e proprio kolossal. Chiamato per altro a rilanciare la produzione di Electronic Arts dopo il non troppo convincente Mass Effect Andromeda del 2017. Non sono state rese note neppure le piattaforme di riferimento, ma è assai probabile che si tratti di PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, con la serie pronta ad abbandonare definitivamente quelle che sono ormai le console di vecchia generazione di Sony e Microsoft. Nell’attesa di saperne di più, cosa ne pensate di questo primo trailer per il Mass Effect next-gen?