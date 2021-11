Mass Effect sta per diventare una serie tv? È ciò che è trapelato nelle ultime ore da alcune indiscrezioni che riguardano Amazon Studios, secondo cui la società di produzione sarebbe molto vicina a siglare un accordo con Electronic Arts per ottenere i diritti di uno dei videogiochi di fantascienza più amati di tutti i tempi.

Una prima conferma su Mass Effect è arrivata dopo il successo dei primi episodi della serie fantasy La Ruota del Tempo (l’esordio di maggior successo di quest’anno sulla piattaforma), quando gli studi di Amazon Prime hanno fatto sapere di essere entusiasti dei progetti fantasy e di fantascienza ai quali si stanno dedicando: “Possiamo dire con certezza che La Ruota del Tempo è stata la serie più vista dell’anno e uno dei cinque lanci di maggior successo di tutti i tempi per Prime Video“, ha dichiarato la presidente di Amazon Studios Jennifer Salke, sostenendo che lo studio continuerà “a investire nel fantasy di ogni tipo: abbiamo un team dedicato che lavora instancabilmente con i nostri partner creativi su queste serie, per cui potete aspettarvi di più in futuro“.

Nel loro orizzonte c’è un adattamento di Mass Effect. D’altronde dopo il successo di Netflix con The Witcher e l’imminente serie di The Last of Us in lavorazione presso HBO, anche Amazon sembra decisa a voler investire su progetti legati al mondo videoludico e Mass Effect potrebbe rappresentare la scelta giusta per entrare in competizione con gli altri grandi streamer su questo terreno.

La serie di Mass Effect conta ad oggi ben quattro titoli usciti nelle ultime due generazioni di console, nonché una mole considerevole di romanzi e fumetti che ne espandono l’universo narrativo. Da alcuni paragonato persino a Star Wars per la complessità del mondo di gioco e per lo spessore dei suoi personaggi, questa saga ha fatto innamorare milioni di seguaci, ora tutti in attesa, dopo la recente uscita della trilogia originale in versione rimasterizzata, del futuro Mass Effect 4. Questo nuovo capitolo dell’epopea galattica di Shepard e compagni è stato anticipato già da molto tempo dagli sviluppatori di Bioware, che non hanno però ancora rilasciato altre informazioni più approfondite. Per questo motivo, lo sviluppo di una serie tv dedicata all’universo fantascientifico del comandante Shepard e dei suoi compagni potrebbe rappresentare un antipasto molto più che gradito.

Alla luce della notizia della potenziale cessione dei diritti di Mass Effect per un adattamento televisivo in live action, torna a galla un’altra indiscrezione che risale all’inizio di quest’anno, quando una foto pubblicata sui social da Henry Cavill mostrava l’attore con in mano un copione. Nella pagina inquadrata, alcuni notarono parole e terminologie legate all’universo di Mass Effect: che l’attore britannico, dopo aver vestito i panni di Superman nei film DC Comics e di Geralt di Rivia nella fortunata serie The Witcher di Netflix, possa prestarsi al ruolo di un’altra icona come quella del comandante Shepard?