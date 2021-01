Si è fatta piuttosto lunga la lista di videogiochi interessanti in uscita nel corso del 2021. Lista che annovera tra le sue fila anche quel Mass Effect Legendary Edition annunciato di recente, e vero e proprio sogno – poligonale! – che si avvera per tutti quei fan della saga sci-fi del Comandante Shepard là fuori.

Archiviata la delusione per il controverso Mass Effect Andromeda, gli sviluppatori di BioWare hanno infatti ben pensato di guardarsi indietro e di tornare in qualche modo al passato. Sia con la Mass Effect Legendary Edition oggetto del nostro articolo odierno che con il reveal di un nuovo capitolo che dovrebbe partire proprio dalla conclusione dell’amatissima trilogia a bordo della Normandy. E se è vero che il primo trailer del prossimo episodio ha saputo emozionare fan vecchi e nuovi del franchise posseduto da Electronic Arts, allo stesso modo questo cofanetto rimasterizzato dei primi tre capitoli vuole essere un golosissimo antipasto in attesa della portata principale.

(Leaked) Mass Effect Legendary Edition will be released on March 12th 👀



Source 1:https://t.co/mRtsfo4DlG



Source 2:https://t.co/JeW4d8pF8j pic.twitter.com/mfpnl5Bsqq — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) January 11, 2021

Un antipasto per cui il team di sviluppo canadese non ha ancora snocciolato una data di uscita ufficiale. Come spesso accade in questi casi, però, una possibile release sta rimbalzando sui vicoli del web. Lo aveva fatto già in passato, ed oggi 12 gennaio 2021 bissa con un indizio proveniente da due diversi retailer. Entrambi – si tratta di uno store digitale turco e di uno di Singapore – puntano alla data del 12 marzo per poter finalmente stringere tra le mani la nostra desiderata copia di Mass Effect Legendary Edition. Sarà un’ottima occasione per rivivere – o recuperare – titoli importanti con una veste grafica rivisitata, con texture ottimizzate per il 4K, un nuovo sistema di illuminazione e altri miglioramenti visivi studiati appositamente per beneficiare dell’hardware next-gen. Il pacchetto sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X e S. Anche voi non vedete l’ora di poterlo giocare?