Ormai i fan lo sapranno già, Mass Effect Legendary Edition è stato ufficialmente svelato dagli sviluppator di BioWare e dal publisher Electronic Arts. Dopo tutta una serie di richieste da parte dei fan alla porta del team di sviluppo, la trilogia dedicata al Comandante Shepard e all’equipaggio della Normandy tornerà infatti in versione rimasterizzata in Ultra HD 4K, per un pacchetto da sogno per chiunque abbia amato questa saga spaziale dal deciso sapore sci-fi. Ma pure per chi vorrebbe avvicinarsi per la prima volta ad uno dei franchise più rappresentativi dell’intero universo videoludico moderno.

Come spiegato dai vertici di BioWare, Mass Effect Legendary Edition includerà Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3 con tutti i DLC e in contenuti aggiuntivi rilasciati post lancio, e andrà naturalmente ad includere anche diverse migliorie tecniche. Elementi, questi, che verranno snocciolati il prossimo anno dagli addetti ai lavori, ma che dovrebbero concentrarsi su un sistema di illuminazione avanzato, texture ottimizzate per la risoluzione 4K e modelli poligonali dei personaggi più complessi e definiti, senza dimenticare il framerate. Il tutto destinato non solo a PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche alle console di nuova generazione a marchio Sony e Microsoft, dunque PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S – che per altro godranno di upgrade grafici dedicati.

E se è vero che EA ha indicato l’uscita di Mass Effect Legendary Edition per una generica primavera del 2021, ora un leak pare aver svelato una data più precisa. Come si legge sul forum Reddit, un rivenditore del Nord Europa fissa la release al 21 aprile del prossimo anno su tutte le piattaforme di riferimento. Naturalmente è ancora presto per sapere se si tratterà del girono giusto, ma la fonte dovrebbe essere piuttosto affidabile. Nel frattempo, la software house canadese ha confermato pure di essere al lavoro su un nuovo capitolo di Mass Effect, senza però specificare alcun dettaglio in merito. Anche voi non vedete l’ora di tornare a viaggiare tra stelle e pianeti a bordo della Normandy?