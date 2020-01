Huawei P30 Lite New Edition con servizi Google a bordo, ecco perché

Conviene davvero acquistare il nuovissimo Huawei P30 Lite New Edition? La notizia della commercializzazione del remake del già superato Huawei P30 Lite 2019 è giunta in questi primi giorni del 2020. L’upgrade di natura hardware c’è, anche se limitato solo ad alcuni aspetti ma cerchiamo di chiarire quale sia il rapporto con i servizi Google del nuovo arrivato. Ne può beneficiare come il suo successore?

Ebbene si, a discapito di quanto si possa pensare, il Huawei P30 Lite New Edition ha a disposizione tutti i servizi Google e dunque anche il Play Store. In molti si potranno stupire di questa dotazione e non a torto, visto che i meno recenti top di gamma Huawei Mate30, ad esempio, non hanno potuto avere lo stesso trattamento. Cosa ha invece di tanto speciale il huawei P30 Lite per poter ottenere, al contrario, il supporto ufficiale di Mountain View a differenza di esimi colleghi? La spiegazione risiede nella natura stessa del telefono, di fatto un remake di un precedente modello.

In pratica, visto che il Huawei P30 Lite New Edition è solo la seconda versione del P30 Lite 2019, otterrà proprio come il predecessore lo stesso supporto dei servizi Google. D’altronde l’upgrade di tipo hardware è davvero minimo e relegato ad un maggiore taglio di RAM (da 4 a 6 GB) e ad una risoluzione della fotocamera anteriore migliorata da 24 a 32 MP.

Alla luce di quanto riportato, la stessa commercializzazione del Huawei P30 Lite New Edition risulta avere più senso. Il produttore, con questa uscita, sa di avere un campione di vendite nella sua scuderia anche per questo 2020 con a bordo proprio i servizi Google tanto amati. La fama del P30 Lite verrà insomma prolungata anche in questo 2020 grazie alla nuova edizione alla quale non mancherà il Play Store e feature affini. Insomma, i fan della serie possono dormire sonni tranquilli.